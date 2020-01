Mike Breen a livré une réflexion à l’antenne touchante

Kobe Bryant est décédé dimanche dans un accident d’hélicoptère en Californie qui a coûté la vie à neuf personnes – dont la fille de Bryant, Gianna, âgée de 13 ans.

Alors que la nouvelle se répandait, la communauté NBA était incrédule alors qu’elle pleurait la perte d’un des plus grands de tous les temps à 41 ans. La NBA a choisi de poursuivre la série de matchs de dimanche comme prévu, et de nombreuses équipes ont honoré Bryant avec des hommages en jeu.

Cela s’applique également aux radiodiffuseurs.

Au début du match de dimanche entre les Knicks et les Nets, l’annonceur play-by-play Mike Breen a commencé la diffusion en offrant une réflexion sur la mort de Kobe et les défis d’appeler / de jouer un match dans ces circonstances.

Un Breen émotionnellement audible a déclaré:

«En entrant dans l’arène, j’ai pensé à Bill Gallo. Gallo est le caricaturiste sportif légendaire qui, lorsque Thurman Munson est décédé, a eu le lendemain un dessin animé incroyablement touchant. Et ce sont ces deux personnages qu’il avait, Basement Bertha et Yuchie, et le dessin animé disait: «Naw, Yuchie, je n’ai tout simplement pas envie de jouer au ballon aujourd’hui.» Et elle pleurait. Et c’est ce que je pense que beaucoup d’entre nous ressentent ce soir. Je n’ai tout simplement pas envie de diffuser, et je connais beaucoup de joueurs – excusez-moi – je n’ai pas envie de jouer. C’est juste un jour triste, triste. “

C’était le dessin animé référencé par Breen:

Comme Breen l’a dit, les Nets ont subi une violation de 24 secondes pour honorer Bryant.

