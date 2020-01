Mike Florio écrasé par les commentaires sur Patrick Mahomes

Le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes a été absolument ridicule jusqu’à présent en séries éliminatoires et tout Kansas City espère qu’il pourra continuer ce type de jeu lorsqu’ils affronteront les 49ers du Super Bowl 54.

Comment une défense devrait-elle essayer de le ralentir? Votre supposition est aussi bonne que la mienne, car en ce moment, il semble qu’il ne peut pas être arrêté.

Mais Mike Florio, le propriétaire / fondateur de ProFootball Talk, a offert ses réflexions sur la façon de défendre Mahomes et il l’a pris à un niveau assez imprudent. Tout en discutant avec Peter King, Florio a suggéré aux 49ers «d’envoyer un message» avec quelques coups tardifs alors qu’il est déjà près de la ligne de touche.

Pour de vrai.

Florio a commencé par dire: «Je veux être prudent ici, parce que je ne suggère pas qu’ils essaient de le mettre hors jeu. Ce n’est pas ce que je dis. “

C’est juste riche, car il est immédiatement allé à l’opposé de la prudence:

À un certain moment, vous échangez le risque de 15 mètres si vous pouvez envoyer un message. Et le football est toujours un jeu physique et violent. Si vous pouvez le frapper – même s’il est proche de la ligne de touche, même s’il a commencé sa diapositive – lorsque le championnat monte dessus, je pense que c’est une analyse différente. Et oui, nous pouvons abandonner 15 mètres ou la moitié de la distance à la ligne de but. Je veux dire, c’est le truc Peter, si quelqu’un avait fait exploser Patrick Mahomes dans le 5, OK, ça passe du 4 au 2, gros problème. Encore une fois, je ne dis pas que cela devrait faire partie de l’effort délibéré, mais le Super Bowl y monte. Et si ce type pense qu’il peut simplement traverser la défense sans aucune conséquence physique, il doit le dissiper de cette notion la première fois qu’il essaie.

Frapper des quarts est très bien et fait partie du jeu, mais suggérer que les 49ers prennent quelques coups tardifs pour «envoyer un message» est assez idiot et dangereux.

Voici la vidéo de Florio présentant ce plan de match:

Plus tard, il a essayé de le transposer avec ceci:

Que personne n’a acheté:

