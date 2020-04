Mike Gundy dit que les joueurs OSU devraient revenir malgré le coronavirus

L’entraîneur-chef de l’État de l’Oklahoma, Mike Gundy, a fait part de ses réflexions sur l’ensemble de la situation des coronavirus, et mon pote.

Gundy a pris l’argument économique «le remède ne peut pas être pire que la maladie», parsemé de certaines croyances sur le système immunitaire supposé plus fort des joueurs de football universitaire, et le gumbo résultant a Gundy plaidant pour un retour le 1er mai pour ses joueurs.

Une des raisons pour lesquelles? “Pour faire circuler de l’argent dans l’État de l’Oklahoma.”

Les citations proviennent d’une conférence téléphonique que Gundy a donnée cette semaine, au cours de laquelle il a commencé par un monologue de 20 minutes concernant ses sentiments au sujet du coronavirus, qu’il a appelé «le virus chinois».

Du rapport Pokes de SI:

«À mon avis, nous devons ramener nos joueurs. Ils ont 18, 19, 20, 21 et 22 ans et ils sont en bonne santé et ils ont la capacité de combattre ce virus. Si cela est vrai, nous les séquestrons et continuons car nous devons faire circuler de l’argent dans l’État de l’Oklahoma. »

Le «si c’est vrai» est un peu déroutant dans la citation ci-dessus, parce que Gundy lui-même vient de le dire et de le présenter comme une déclaration de fait. Il a ensuite dit «si c’est vrai», ce qui… eh bien, nous n’avons aucune idée de la façon dont le système immunitaire de ses joueurs va gérer ce virus. La maladie semble être beaucoup plus mortelle pour les personnes âgées et celles qui ont des conditions préexistantes, mais les jeunes ont également été secoués par le coronavirus et sont morts à cause de cela.

De plus, les messages de Gundy sont partout. À un moment, il dit qu’ils doivent tester tout le monde puis mettre les joueurs en quarantaine, mais un instant plus tard, ils disent qu’ils ont un système immunitaire fort et la capacité de combattre le virus. S’ils sont testés et séquestrés, pourquoi un système immunitaire fort serait-il nécessaire?

C’est comme si Gundy comprenait qu’il serait presque impossible de mettre en quarantaine une équipe de football entière sans contact extérieur avec le monde, et revient donc sur un argument secondaire selon lequel même s’ils l’obtenaient, ils seraient capables de le combattre de.

Gundy continuerait en disant qu’il ne pensait pas que les cours devraient nécessairement reprendre, mais que tous les joueurs devraient être testés et qu’ils devraient être transférés dans des dortoirs réservés aux athlètes.

Quoi qu’il en soit, si Gundy est autorisé à donner son avis que les athlètes adolescents ne tomberont pas gravement malades d’un nouveau virus que le monde n’a jamais vu auparavant, j’ai le droit de dire qu’il en est plein, et j’espère que personne au pouvoir à la NCAA l’écoute.

