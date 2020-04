Mike Gundy s’excuse pour les fans offensants avec des commentaires COVID-19

Mike Gundy a pris du recul par rapport à ses récents commentaires controversés sur la pandémie mondiale de COVID-19. L’entraîneur de football de l’État d’Oklahoma s’est excusé auprès de quiconque a été offensé par sa pression pour une date de retour du football le 1er mai, car, entre autres raisons, ils «ont besoin de faire passer de l’argent dans l’État de l’Oklahoma».

Samedi, Gundy a présenté des excuses pour avoir offensé les gens avec ses commentaires déroutants, qui ont semblé sourds et inconscients alors qu’il tentait de faire valoir pourquoi il était non seulement sûr mais aussi essentiel pour les athlètes non rémunérés de retourner à la compétition pendant une crise de santé mondiale – même si les élèves ne sont pas en classe. Il a également semblé s’excuser d’avoir offensé les gens et non pas spécifiquement pour avoir rejeté les préoccupations légitimes de sécurité concernant l’éclosion de coronavirus et le calendrier pour tenter de reprendre une vie normale.

Via ESPN:

“J’ai été informé que les commentaires de ma conférence de presse en ont offensé certains”, a déclaré Gundy dans un communiqué préparé samedi. «Je n’ai jamais eu l’intention d’offenser qui que ce soit et je m’en excuse. Ma première priorité est et sera toujours les étudiants-athlètes et faire ce qui est le mieux pour le programme et l’université. »

Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes mardi, Gundy a fait valoir que les joueurs de football universitaire sont jeunes et “en bonne santé et qu’ils ont la capacité de combattre ce virus”. Donc apparemment, ce n’est pas si grave s’ils obtiennent COVID-19.

Ce sentiment ignore complètement que des personnes d’âges très variés, y compris des personnes démographiques plus jeunes, tombent malades et meurent du coronavirus – sans oublier que même si quelqu’un est en assez bonne santé pour combattre le virus, il pourrait quand même le transmettre. aux autres.

Samedi, le nombre de morts du virus aux États-Unis a dépassé 20 000 personnes.

Gundy a également comparé la façon dont il réagirait à un cas positif de COVID-19 avec sa réaction à la grippe. Il a dit qu’il pensait qu’avec l’aide de tests fiables, quelqu’un de son équipe qui serait positif pourrait être «mis en quarantaine comme nous le faisons pour les personnes qui contractent la grippe».

Ce n’est pas ainsi que tout cela fonctionne ou devrait fonctionner. Les tests restent incohérents et peu répandus, et Gundy affirmant simplement qu’il serait sûr et raisonnable de ramener le football même sans étudiants sur le campus pour les cours ne le rend pas vrai.

Plus de ce que Gundy a dit plus tôt cette semaine via USA TODAY Sports:

«Nous devons avoir un plan et nous devons donc respecter le calendrier. Tout le monde a besoin de se détendre, d’accord? Et je ne soustrais pas au danger que les gens tombent malades. (Si) vous avez le virus, restez en bonne santé, essayez de faire ce que nous pouvons pour aider les personnes malades et nous perdons des vies, ce qui est tout simplement terrible. Mais la deuxième partie est que nous devons encore planifier et continuer à avancer au fur et à mesure que la vie avance et faire tout ce que nous pouvons pour aider ces gens. »

Sa date de retour le 1er mai a été décrite comme «ambitieuse» par le directeur de l’athlétisme Mike Holder, et l’école a publié une déclaration similaire, citant les règles étatiques, fédérales et Big 12 qu’elle suivra lorsqu’elle décidera de reprendre ses activités.

