Mike Krzyzewski publie une déclaration audacieuse après le match de Duke

Mike Krzyzewski a fait une déclaration audacieuse après le match de Duke contre NC State au Cameron Indoor Stadium.

Deux semaines seulement après que le Wolfpack ait embarrassé les Blue Devils, le groupe de Krzyzewski a eu une certaine revanche avec une grosse victoire.

Mené par une sortie combinée de 50 points et 16 rebonds de Cassius Stanley, Tre Jones et Vernon Carey, Duke semblait assez solide tout au long.

Tout comme le type d’équipe, les gens devraient être un peu inquiets à propos de March Madness.

Si quelqu’un doutait des Blue Devils après leurs pertes consécutives, il n’en doute plus.

Après la sortie, Krzyzewski a pu être vu en train de célébrer et de faire la fête avec ses enfants dans la première rangée des Cameron Crazies.

S’adressant aux médias après le match, Krzyzewski avait un message fort pour tous ses sceptiques et ses opposants.

“Je veux dire, vous pouvez remettre en question mon coaching et ce que diable – et puis quand vous le remettez en question, mais au fait, venez juste à Cameron et regardez au plafond, et ensuite découvrez si vous devriez remettre cela en question”, a-t-il dit .

“Mais ne faites rien avec nos joueurs. Soutenez-les simplement. “

De toute évidence, Krzyzewski et Cie se sentent forts et croient qu’ils ont une tonne d’élan avant le tournoi de la NCAA. Il reste à voir ce que l’avenir leur réserve une fois sur place.

La prochaine étape pour Duke sera un match contre la Caroline du Nord samedi prochain.

