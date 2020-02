Mike Krzyzewski réagit à la perte de Duke à Wake Forest

Mike Krzyzewski a réagi à la défaite de Duke contre Wake Forest mardi soir.

Bien que les Blue Devils soient entrés en jeu en tant que favoris importants, les diacres de démon n’allaient pas facilement.

Dès le début, Wake Forest a clairement indiqué que le recul n’était pas une option. Les outsiders ont pris une avance rapide en première mi-temps – forçant Duke à riposter juste pour l’attacher à la mi-temps.

Puis en seconde période, le groupe de Krzyzewski a été le seul à prendre une avance précoce, seulement pour que Wake Forest riposte d’une manière que personne ne s’attendait à ce que l’équipe puisse.

À la fin du règlement, le match était à égalité – envoyant la procédure en prolongation. Puis, en prolongation, le gardien des Blue Devils, Tre Jones, a égalisé le match à 97, l’envoyant dans une deuxième prolongation.

Dans la deuxième prolongation, le match s’est éloigné de Duke. En fin de compte, Wake Forest s’est échappé avec une victoire dominante 113-101.

Après la fin du match, Krzyzewski est devenu brutalement honnête sur ce qui s’est passé.

Entraîneur K: «Wake nous a devancés dans le 1H. Justin Robinson nous a sauvés. Dans les 2H, nous avons joué en défense et n’avons pas commis de faute. Et puis nous avons commencé à commettre des fautes… À la fin du match, nous avons abandonné le ballon. Aucune excuse pour les 2 TO que nous avions. Ils en ont profité. »

– Duke Men’s Basketball (@DukeMBB) 26 février 2020

«Wake nous a devancés en première mi-temps. Justin Robinson nous a sauvés », a-t-il déclaré.

«En seconde période, nous avons joué en défense et n’avons pas commis de faute. Et puis nous avons commencé à encrasser.

«À la fin du match, nous avons abandonné le ballon. Aucune excuse pour les deux chiffres d’affaires que nous avons eus. Ils en ont profité. »

Entraîneur K: «Nous n’avons pas joué comme nous nous étions entraînés. Nous avons joué jeunes… Nous avons vraiment bien joué au basket-ball, mais nous ne l’avons pas fait ce soir. »

– Duke Men’s Basketball (@DukeMBB) 26 février 2020

Selon Krzyzewski, le jeu s’est finalement résolu à l’exécution. Une équipe l’a fait et l’autre non.

“Nous n’avons pas joué comme nous nous sommes entraînés”, a-t-il poursuivi.

“Nous avons joué jeunes… Nous avons vraiment bien joué au basket-ball, mais nous ne l’avons pas fait ce soir.”

Avec la défaite, Duke tombe désormais à 23-5 sur l’année. Wake Forest, quant à lui, se retrouve désormais à 12-15 sur la saison.

