Mike Schur sur la création organique de personnages TV emblématiques

Il y a eu une constante à chaque tour du support du meilleur personnage télévisé du siècle de The Ringer: les personnages des émissions de Michael Schur. Schur, un ancien écrivain, producteur et acteur (occasionnel) de The Office et créateur ou co-créateur de Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine et The Good Place, a contribué au développement de cinq des candidats du support: Michael Scott, Ron Swanson, Leslie Knope, Dwight Schrute et Janet. Le premier tour a opposé les deux derniers – Janet était marbré – et Tony Soprano a devancé de peu Leslie dans le Sweet 16, mais Michael, Ron et Dwight ont atteint l’Elite Eight.

Schur, qui, à la demande générale, regrette à contrecœur sa barbe Mose de The Office for charity, travaille sur trois nouveaux projets télévisés, dont Rutherford Falls, une sitcom NBC en streaming mettant en vedette Ed Helms, un ancien de l’Office. La production de sa série étant arrêtée, Schur a pris le temps de nous dire comment créer un grand personnage de télévision, comment les personnages classiques évoluent, ses pierres de touche pour la télévision, les bénédictions et les malédictions des lancers profonds et le Ron original.

Comment va la barbe Mose?

C’est terriblement la réponse. Terriblement. C’est le pire. Beaucoup de gens m’ont accusé de faire cela pour ne pas me raser la tête, et ma vraie réponse honnête à Dieu est que je préférerais tellement me raser la tête. Ce n’est même pas proche. C’est une victoire fulgurante de me raser la tête pour faire pousser cette barbe stupide.

Pour que vous commenciez à vous désintéresser de la barbe qui démange à un moment où il est dangereux de vous toucher le visage – je ne veux pas utiliser le mot «héros» à la légère, mais …

Mais allez-y, utilisez-le.

D’une certaine manière, Mose n’a pas fait notre parenthèse des meilleurs personnages de télévision des 20 dernières années …

C’est évidemment une enquête non valide.

… Mais un tas de vos autres personnages l’ont fait! C’est un processus très scientifique, évidemment, à la fois l’ensemencement et le vote, tous extrêmement scientifiques. Quoi que disent les gens, c’est le mot définitif sur lequel les personnages sont bons.

Oui, c’est juste des maths. Vous ne pouvez pas vous opposer aux mathématiques.

je lis ça Rutherford Falls la production a été reportée. Êtes-vous toujours capable de travailler sur autre chose que la barbe?

Ouais, donc Rutherford a été interrompu. En gros, nous étions au milieu de la réunion de production pour le premier épisode. Nous avions des ébauches de sept des 10 épisodes et deux autres étaient cassés. Donc, s’il est possible d’être en bonne position pendant quelque chose comme ça, nous étions en bonne position parce que nous avons pu, grâce à Zoom, continuer à travailler. Nous avons gardé le maximum de personnes sur la liste de paie possible, car toute la salle des écrivains continuait de fonctionner et tous les assistants continuaient de travailler. Nous venons juste de continuer à travailler sur les scripts. Nous nous réunissons trois fois par semaine et nous avons tous des devoirs et nous partons travailler sur des scripts. Avec un peu de chance, chaque fois que cela se terminera, nous dirons: “OK, nous avons les 10 scripts, allons-y.” Il y a d’autres projets qui en étaient à différentes étapes. Il y avait un pilote que nous allions tourner pour HBO Max fin avril. C’est évidemment complètement ajourné. Il y a un spectacle animé. C’est, comme Rutherford, une sorte de branchement. Nous faisons de notre mieux. Ce ne sont pas de vrais problèmes. Ce sont de faux problèmes hollywoodiens.

Comme vous en êtes aux premiers stades de quelques émissions, cela semble être le moment idéal pour poser des questions sur la création de personnages. À quel stade du processus de création d’un spectacle les personnages prennent-ils vie?

Cela dépend entièrement du spectacle. Il y a certains spectacles qui sont des études de personnages. Vos Breaking Bads, disons, où vous ne faites pas Breaking Bad si vous n’avez pas compris fondamentalement qui est Walter White et ce qui va se passer. Célèbre, cette émission a été présentée comme suit: “Nous allons prendre M. Chips et le transformer en Scarface.” Ils ont construit un spectacle autour du personnage. C’était comme si, nous savons qui est ce type au début, nous savons ce qu’il sera à la fin si nous arrivons aussi loin, et tout le reste remplit le personnage.

Ensuite, vous allez dans l’autre sens: la plupart des comédies, je dirais, sont assez lo-fi en termes de prémisse. Ils sont comme un tas de gens qui traînent quelque part dans un bureau ou dans un immeuble à Manhattan. Dans ce cas, la découverte des personnages – vous avez une idée au début. Vous ne pouvez pas exécuter un pilote sans avoir une idée du genre, c’est le drôle et c’est le snarky et c’est le hightight. Mais les personnages sont construits brique par brique lentement par un grand groupe de personnes au cours, espérons-le, de nombreuses années et de centaines d’épisodes. Vous devez savoir quelque chose sur le monde et quelque chose sur les personnages, c’est juste ce que le rapport est au début du projet.

Le bureau était construit à partir du modèle de l’émission britannique, mais il n’y avait que quatre personnages qui signifiaient quoi que ce soit dans l’émission britannique. Il y avait David Brent et Gareth, Tim et Dawn, et tout le monde était soit un chiffre à deux dimensions, soit il n’a jamais été développé. Quand Greg [Daniels] apporté la version britannique en Amérique, il a commencé avec Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert et Pam Beesly, puis a rempli ce bureau avec 20 autres personnes. Il avait une idée de qui était Oscar et de qui était Phyllis, mais il les a délibérément laissés en blanc au début parce que c’était comme, faisons-le de façon organique. Mettons un tas de gens drôles dans une pièce et montons qui sont ces gens? Quel est leur trait de personnalité? Comment apprenons-nous à leur sujet? Il savait qu’Angela était une personne hermétique de type école et il savait qu’Oscar était exigeant, mais Oscar n’a pas commencé comme gay. C’est une chose qui a été découverte en cours de route.

Dans le cas d’Office, c’est comme un réglage à 75%, un caractère à 25% pour commencer, puis vous construisez lentement les caractères au fil du temps. Avec quelque chose comme Breaking Bad, il est probablement retourné. C’est 75% de compréhension des personnages et 25% de construction du monde, puis le monde se construit autour du personnage. Il est beaucoup plus probable que vous ayez un vaste réservoir de connaissances sur le personnage avant de commencer le projet si vous faites du théâtre, je pense, que de la comédie, mais il y a beaucoup d’exceptions à cette règle. En fait, The Good Place, j’en savais beaucoup plus sur ces personnages avant de commencer que je n’en avais sur Parks and Rec. Parks and Rec, tout le monde était vaguement étoffé dans mon esprit, mais le vrai travail de construction des personnages était le résultat de beaucoup de pitchs et de nombreuses conversations avec le personnel de rédaction et les acteurs.

Vous avez m’a dit que la plupart des émissions n’atteignent généralement pas leur rythme avant 10 épisodes, et que ce serait bien si vous pouviez simplement lancer ces premiers épisodes et recommencer. Quelle part de cette courbe d’apprentissage provient de la compréhension des personnages?

Tellement de. Il y a comme des stades de développement des sitcoms. Les premiers stades de développement, le vilain stade larvaire des épisodes un à huit environ, où tout est visqueux et grossier et difficile à comprendre et vous ne savez même pas quel type d’animal vous regardez. Puis, à un moment donné, vous traversez les nuages ​​et vous pouvez voir les choses plus clairement. Les huit premiers, ce ne sont que des essais et des erreurs. Il s’agit simplement de rassembler les gens dans différentes combinaisons et de faire des blagues et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Puis à un moment donné, vous avez touché quelque chose. Greg y faisait référence comme “l’ur-épisode”, où finalement, à un moment donné, vous interrompez un épisode où vous vous dites, “Oh OK, c’est ainsi que les gens fonctionnent les uns avec les autres. C’est ce qui est drôle à leur sujet. C’est ainsi qu’ils interagissent. »

Ensuite, le reste de la saison 1 reprend cette idée et s’exécute. Ensuite, vous atteignez cette véritable période dorée. C’est l’équivalent de la sitcom quand vous avez la vingtaine et que vous êtes totalement invincible et que vous restez éveillé toute la nuit et buvez et fumez, puis vous vous réveillez le lendemain matin à 7h00 et allez courir. C’est comme les saisons 2 et 3 pour les sitcoms. Saisons 2 et 3, vous savez qui sont les personnages, vous savez ce qui les rend amusants, comment ils se rapportent les uns aux autres, mais vous êtes également assez tôt dans la procédure pour découvrir constamment de nouvelles choses à leur sujet. Tout est excitant et amusant. Vous les faites se connecter les uns aux autres ou vous leur faites faire des choses dramatiques et vous tombez sur des histoires vraiment drôles qui sont inattendues et vous rencontrez leurs parents. Vous faites tout le développement passionnant de cette base solide que vous avez découverte dans ces 8-16 premiers épisodes.

Cela vous emmènera idéalement à travers la saison 3. Après cela, maintenant c’est comme le fardeau pour vous, parce que vous êtes confortablement installé à l’âge adulte, si vous voulez continuer cette métaphore du développement. Maintenant que vous êtes juste à l’âge adulte, et pour garder les choses intéressantes, cela nécessite juste beaucoup de réflexion et de planification très minutieuses et de création de parcelles et de développement de personnages pour garder ces personnages cohérents mais aussi apprendre de nouvelles choses à leur sujet. Cela devient de plus en plus difficile à faire. Mais si vous y travaillez vraiment, il y a des saisons de sitcoms, les saisons 5, 6, 7, qui sont tout aussi bonnes que tout ce qu’elles ont fait plus tôt.

Il y a d’autres jokers qui se produisent. Si vous pensez à Cheers, Shelley Long a fait un énorme service, probablement, en boulonnant, car ce spectacle avait fait autant d’épisodes avec elle. Sam et Diane sont toujours la norme pour un certain type d’histoire relationnelle dans les sitcoms. Puis elle a boulonné, et c’était comme, “Eh bien, combien de temps auraient-ils pu continuer avec la chose qu’ils veulent ou ils ne veulent pas?” Ils ont amené une nouvelle femme qui a présenté un type de défi complètement différent pour le personnage principal de la série. Parfois, des trucs étranges comme ça se produisent et cela aide les spectacles à se réinventer.

Lorsque vous êtes dans cette phase de planification, trouvez-vous des compositions? Commencez-vous avec un archétype ou un personnage classique et dites-vous que c’est le tour que nous mettons là-dessus? Il est comme Sam Malone, mais chauve et dans une relation stable et aimante?

Tu fais ça parfois. Nous approchons de 100 ans de télévision. Juste des centaines de milliers d’épisodes. C’est difficile de trouver comme une nouvelle dynamique, vraiment, entre amis ou entre amants ou entre maris et femmes. De temps en temps, un spectacle fait quelque chose de vraiment nouveau, je pense, avec sa relation centrale. Je pensais que Broad City était comme: «C’est une nouvelle amitié. Je n’ai jamais vu cette amitié auparavant. ” C’était si spécifique, je pense parce que c’est l’amitié que ces dames ont dans la vraie vie. Mais c’était juste si spécifique et si moderne et si frais et si intéressant que vous vouliez simplement écouter, ou du moins je le ferais, juste pour être une mouche sur le mur de la façon dont ces deux femmes interagissent. Mais en général, nous n’en avons pas, vous vous basez donc sur quelque chose.

Idéalement, vous ne vous basez pas sur un ou plusieurs personnages de télévision, car tout a été fait 50 millions de fois. Vous ne retrouverez plus jamais Ted Danson et Shelley Long. Vous ne retrouverez plus jamais John Krasinski et Jenna Fischer. Au lieu de dire: «Il s’agit d’une relation entre Jim et Pam», vous pourriez dire: «Nous pouvons prendre un aspect de la relation de Jim et Pam ou de la relation de Sam et Diane et le tisser ici», mais il vous suffit d’être si précis avec et spécifique avec elle ou bien ça va sembler fatigué et ennuyeux. Sur Parks and Rec, nous avons beaucoup parlé de Ron Swanson au début, pas comme, c’est Archie Bunker, ou c’est le personnage de la télévision, mais plutôt, c’est une sorte de personne qui a ces traits de caractère spécifiques que nous pouvons identifier chez certaines autres personnes à la fois dans nos vies, puis certaines à la télévision.

Dans ce cas, j’étais vraiment malade des gens de la politique américaine qui se disaient libertariens parce que je me disais: “Vous ne savez pas vraiment ce qu’est un libertaire.” J’étais comme, ce qui serait amusant, c’est de créer un véritable libertaire, une personne qui vit réellement hors de la grille et chasse sa propre nourriture et a une souche idéologiquement cohérente de libertarisme. Nous avons juste décidé avec lui d’être comme, faisons une personne qui, si on lui demandait si les homosexuels devaient se marier, il disait: «Bien sûr qu’ils le devraient. Le gouvernement ne devrait dire à personne quoi faire quoi que ce soit. ” Je pense que c’est plus souvent des trucs comme ça, où au lieu de baser vos personnages sur des personnages déjà vus, vous essayez de les baser sur des archétypes ou des choses dans la culture ou des observations que vous avez faites sur des gens qui pourraient être intéressants.

Combien de fois avez-vous été surpris par la façon dont certains personnages ont vraiment résonné ou échoué à se connecter avec un public? Vraisemblablement, vous commencez avec un interne PECOTA projection pour un personnage. Si les premiers résultats s’écartent de cette attente, comment décidez-vous s’il s’agit d’un coup de chance sur un petit échantillon ou d’un problème réel?

Je n’ai aucune idée de ce qui va fonctionner et de ce qui ne fonctionne pas. Vraiment pas. Je pense que certaines personnes le font. Je pense que Chuck Lorre semble avoir quelques impressions sur ce qui va se connecter avec les gens ou ce que les gens vont apprécier. C’est une compétence que je n’ai pas. Je suis beaucoup mieux à dire, je sais que cet acteur est vraiment bon, donc si nous pouvons écrire un bon personnage, cet acteur deviendra célèbre ou ce personnage sera aimé. Aziz [Ansari], par exemple, je me disais, ce mec est profondément drôle. C’est juste une personne drôle. Je le trouve vraiment agréable à regarder. Alors, mettons-le dans la série, et si nous pouvons lui créer un bon personnage et lui faire des blagues amusantes, les gens aimeront Tom Haverford.

Ensuite, le fardeau est sur les scénaristes pour élever le spectacle au niveau de l’acteur. J’ai ressenti la même chose pour tout le monde à Parks and Rec. Quand Dan Goor et moi avons commencé Brooklyn Nine-Nine, c’était comme, écoutez, nous avons Andy Samberg et Andre Braugher. Si nous échouons, c’est à 100% sur nous. Si ce spectacle ne fonctionne pas, ce ne sera pas la faute d’Andy Samberg, l’une des personnes les plus drôles du monde, et d’André Braugher, l’un des plus grands acteurs vivants d’Amérique. Ce sera notre problème. Je ne sais pas si j’ai jamais prédit avec précision dans un sens ou dans l’autre si un personnage frappera. Je pense qu’avec l’aide d’Allison Jones, qui est la plus grande directrice de casting au monde, je suis beaucoup mieux à dire: “Oh, je pense que cet acteur travaillera dans cette série”, et c’est à peu près autant que je peux.

S’il y a un personnage qui change de manière significative ou est mis à l’écart – comme Sam Seaborn sur L’aile ouest ou peut-être Mark Brendanawicz sur Parcs et loisirs, ou d’un autre côté, un personnage mineur qui finit par voler la vedette – comment gérez-vous cela?

C’est l’erreur humaine. La partie organique de celui-ci vous conduit dans des endroits étranges auxquels vous ne vous attendiez pas d’une manière globale. Vous commencez avec une théorie de la façon dont les choses vont se passer, et cela pourrait être une très bonne théorie et cela pourrait avoir un sens total. Ensuite, vous commencez à exécuter le plan et c’est comme, eh bien, il y a juste quelque chose qui ne va pas dans cette théorie. Nous avons fourni de mauvaises informations à l’ordinateur et il a commencé à cracher un mauvais résultat. Je me souviens avoir lu que Family Ties, je pense, était essentiellement censé concerner les parents. Ensuite, vous avez Michael J. Fox sorti de nulle part comme l’un des plus grands acteurs comiques de tous les temps. Lui et Ted Danson, je pense, ont le timing comique le plus parfait de tous les acteurs qui ont jamais existé à la télévision. Et donc, devinez quoi, créateurs de Family Ties, vous changez de vitesse et vous dites: “Cette émission va être plus sur Alex P. Keaton maintenant, parce que nous venons de découvrir ce gars, et ce gars est intéressant et il est brillant.”

Au début de ces spectacles, nous ne savions pas. Quand Dan et moi avons inventé Brooklyn, nous pensions, eh bien, peut-être que ce personnage, Amy Santiago, est un intérêt amoureux potentiel à long terme pour Jake, mais nous ne le savions pas. Il s’est avéré que Melissa Fumero est super et elle est super drôle et elle est devenue exactement ce que nous voulions qu’elle devienne. Mais si nous avions choisi un acteur différent ou si cela n’avait pas fonctionné, nous aurions renoncé à cela. Beaucoup de choses dont vous parlez, en termes de changement de vitesse et de changement de choses, le public ne sait jamais rien, parce que c’est juste dans la tête des créateurs et des écrivains, puis ils visent cela et ensuite ça ne marche pas ne fonctionnent pas et ils font juste autre chose. Ce que vous voyez est comme le plan B ou le plan C ou le plan D.

Pour faire cette parenthèse, les personnages devaient avoir une grande écriture et aussi un grand acteur les dépeignant. L’un ou l’autre est-il moins essentiel?

C’est de l’alchimie à un certain niveau. C’est mystérieux et compliqué et ce n’est jamais une chose. Une bonne écriture peut élever l’action et une bonne action peut élever l’écriture. Aucun d’eux ne va travailler seul. La meilleure écriture du monde entre les mains d’un acteur maladroit tombera à plat. Le plus grand acteur du monde sans bonnes choses à dire tombera à plat. Au bureau, une fois, nous étions plongés dans les mauvaises herbes lors de la réécriture d’un épisode de la saison 2, et nous ne savions tout simplement pas quoi faire. Greg Daniels vient de dire: «Vous savez quoi? Steve va nous sauver. ” Fondamentalement, il a simplement joué sur la scène et a dit: «Peut-être que Steve sauvera la série», et bien sûr, il l’a fait. Il le faisait chaque semaine.

Dans la finale de la saison 2 de Parks and Rec, le gouvernement avait été fermé. Dan Goor a écrit un froid ouvert pour cet épisode, et à la fin de celui-ci, il a écrit: “Pratt fait quelque chose de physique.” C’est tout ce que nous avions. Nous venons de le laisser dedans, et [Chris] Pratt était sur des patins à roues alignées dans cette scène. À la fin de celui-ci, il a dit quelque chose de fou et s’est roulé sur un bureau, a essayé de sauter par-dessus, et est juste tombé par terre, et ce fut le coup du froid ouvert. Il y a des moments où les écrivains ont désespérément besoin des acteurs pour les sauver et vice versa, mais la vraie magie de quelque chose qui fonctionne vraiment est toujours une combinaison. C’est toujours un grand acteur et une très bonne écriture, une bonne mise en scène et une bonne conception de costumes. C’est tout.

Il y a une qualité exaspérante et éthérée de foudre dans une bouteille pour la plupart des grands téléviseurs qui la rendent vraiment spéciale et impossible à reproduire. C’est une leçon que j’ai apprise chez SNL. Je pense que tous ceux qui veulent être écrivains devraient y travailler pendant un an, car c’est l’héroïne la plus vraie, la plus pure et la plus pure de la nature exaspérante de l’écriture comique. Vous commencez le lundi avec littéralement rien, et le samedi à 11h30, vous faites 90 minutes de télévision puis vous recommencez. C’est vraiment, vraiment intense et plein d’adrénaline. Il vous apprend beaucoup de bonnes leçons, et l’une des leçons que vous apprenez est que vous ne pouvez pas répliquer la semaine dernière, cette semaine. Quoi qu’il se soit passé la semaine dernière, si vous aviez un show incroyable et que vous aviez un tas de croquis en ondes et qu’ils ont tous tué, devinez quoi, vous n’avez rien cette semaine. Vous partez de rien. Vous ne construisez pas ce que vous aviez. C’est beaucoup plus facile dans une sitcom parce que vous construisez constamment et vous avez des choses sur lesquelles vous pouvez revenir. Mais la leçon de SNL est vraiment bonne, c’est-à-dire que vous devez faire autant attention à ce que vous faites chaque semaine que vous l’avez fait la semaine dernière, sinon cela va s’effondrer.

Comment fonctionne l’équilibrage du temps d’écran sur une émission comme Le bon endroit, qui avait tendance à se concentrer sur les personnages principaux, par rapport aux spectacles d’ensemble comme Parcs et loisirs ou Le bureau, où vous pourriez presque accidentellement oublier Phyllis pour quelques épisodes parce que le casting était si gros?

C’est une bénédiction et une malédiction. L’Office est l’exemple le plus fou parce qu’il y avait, peu importe, 20 habitués de la série à un moment donné. Tous les acteurs le savaient, mais il restait quand même des semaines entières où vous ne disiez rien ou vous aviez quatre lignes et elles étaient toutes coupées. Ce n’est pas idéal. Il y a un équilibre parfait entre les personnages principaux et les personnages tertiaires que vous pouvez amener pour la comédie. À la fin de Parks and Rec, nous avions vraiment une situation parfaite, c’est-à-dire que nous en avions huit à dix, selon l’année, des personnages principaux, qui n’étaient que des dynamos. Ensuite, nous avons également eu comme 50 randos que nous pourrions concevoir une situation, un forum public ou une intrigue impliquant les personnages principaux, et vous pourriez faire venir n’importe qui, Jason Mantzoukas ou Mo Collins, et vous saviez juste ce qu’ils allaient vous donner quand vous les avez amenés. C’est idéal, je pense.

Le Bureau a essentiellement pris tous ces personnages tertiaires et en a fait des personnages principaux, ce qui est plus difficile à faire. Il va y avoir des semaines entières où Stanley n’a qu’une ligne ou deux, et ce n’est pas génial. L’autre problème avec cela est, sur Parks and Rec, par exemple, vous avez Amy Poehler au milieu de cette émission, et chaque seconde que vous traitez avec un personnage secondaire est une seconde qu’elle n’est pas devant la caméra étant Amy Poehler. Tu veux danser avec celui qui t’a un peu poussé. Parfois, vous pouvez vraiment vous laisser emporter par des personnages secondaires drôles, puis soudain vous vous rendez compte, oh, nous n’avons donné aucune ligne à Adam Scott.

Je le considérais comme 60, 30, 10. Comme, 60% de chaque épisode devait être avec les vrais personnages principaux. Ensuite, 30% pourrait être une histoire B avec les personnages secondaires, et 10% pourrait être le choix du concessionnaire, Mantzoukas ou Mo Collins ou quiconque. Si moins de 60% de l’histoire principale d’un épisode de Parks and Rec est Leslie, Ron, Chris Traeger, April Ludgate, peu importe, vous êtes en difficulté. Cela signifie qu’il y a quelque chose de déséquilibré, et vous pouvez le sentir. Vous auriez des lectures où vous arriverez à la fin, et même si c’était vraiment drôle et que tout le monde était vraiment génial et tout, vous vous diriez: «Mec, nous n’avons tout simplement pas écrit Ron Swanson dans une bonne histoire cette fois . ” Vous sentez leur absence.

Parmi les personnages sur lesquels vous avez travaillé qui sont dans notre parenté, y a-t-il des évolutions ou des histoires d’origine particulièrement intéressantes? Michael est devenu moins semblable au Brent avec le temps, par exemple.

Ouais, c’est le plus gros. Fondamentalement, la Vierge de 40 ans est ce qui l’a fait. Greg a fait le changement après que Virgin, 40 ans, soit sortie et ait dit: “ Nous devons intégrer 20% de ce gars dans ce personnage. ” Et nous l’avons tous combattu dessus et nous avons pensé qu’il était stupide et qu’il allait se ruiner le spectacle. Au lieu de cela, il a littéralement sauvé le spectacle.

Tous ces personnages ont évolué. La conception originale de Ron Swanson, avant même d’avoir écrit le pilote, était qu’il était corrompu. La toute première incarnation, comme tôt, tôt, tôt, était qu’il était une version d’un animal politique moderne qui siphonne essentiellement les fonds publics pour son propre gain. Mais j’étais aussi tellement malade à l’estomac de cette histoire que vous lisez tout le temps. Avant d’écrire le pilote, je me disais: «Non, ce n’est pas bon», et c’est à ce moment-là que nous sommes tombés sur la vraie version libertaire du XIXe siècle. L’ur-épisode de Ron Swanson est l’épisode écrit par Dan Goor où Ron a une hernie et ne bouge pas pendant tout l’épisode. Il s’assied simplement sur sa chaise et refuse d’admettre qu’il souffre. Nous avons tourné toute cette histoire en environ quatre heures, car c’était juste lui dans son bureau qui essayait de manger un hamburger en le jetant dans sa bouche. Dans la salle de montage, nous nous disions: «OK, c’est qui il est. Nous avons compris.”

Janet allait être un centre de données, un truc de type informatique Star Trek. C’était ma conception originale d’elle, et ensuite c’était comme, “Hé, ce serait plus drôle si un être humain le décrivait”, ce qui est une conclusion très évidente à venir. Mais nous avons auditionné un million de personnes pour cette partie. Le plus jeune avait 12 ans et le plus âgé, je pense, 70 ans. Ce personnage est le plus dû à l’acteur impliqué. J’ai dit à D’Arcy [Carden] dès le début, c’est l’accord avec qui est Janet ou la fonction que Janet sert, mais je ne sais pas comment vous devriez jouer cela. Je sais que vous ne devriez parler d’aucune voix robotique, mais je ne sais pas vraiment ce que vous devez faire. C’est pourquoi elle était la personne parfaite pour jouer le rôle, car elle avait tellement de formation d’improvisation que je me disais: “Je pense que vous devez aller avec votre instinct sur beaucoup de choses”, et nous avons commencé à définir Janet en fonction sur ce qu’elle n’était pas, c’est pourquoi elle dit tout le temps: «Pas une fille», «Pas un robot», pas quoi que ce soit. Connaissez-vous cette célèbre histoire sur la façon dont Michel-Ange a sculpté le David? Il a déchiré tout ce qui n’était pas le David. C’est essentiellement ce que nous avons fait avec Janet. Nous avons juste continué à dire ce qu’elle n’était pas, puis nous l’avons laissé entre les mains de D’Arcy, et elle a compris ce qu’elle était.

Leslie a également connu une évolution. Elle dit dans le pilote qu’elle veut être présidente. C’était le North Star pour nous, qu’elle était ambitieuse et qu’elle était très performante et avait de grands rêves et des objectifs énormes. Mais au début, nous l’avons fait pencher en une cadence politique. Dans le pilote, elle entre dans une maison et Andy est assis sur le canapé et ses pieds sont plâtrés, et elle dit: “Comment ça va, mon fils?” Et elle s’approche pour lui serrer la main. Nous la considérions comme une politicienne en herbe plutôt que comme une véritable optimiste et croyante dans le pouvoir de la communauté et dans le pouvoir du gouvernement d’aider les gens. Que nous n’avons pas vraiment réussi avant le dernier épisode de la première saison. Une grande partie de ce crédit revient à Amy, car elle est si naturellement drôle quand elle parle et est un être humain. Elle était en avance sur nous. Elle a continué à parler comme une vraie personne et nous avons continué à essayer de l’écrire en tant que politicien bidon. Finalement, nous avons dit: “Oh, attends, elle a raison et nous avons tort.”

Certaines personnes dans la salle des écrivains ont-elles une meilleure idée de certains personnages, et si oui, allez-vous attribuer des épisodes à ces spécialistes s’ils tournent autour de ces personnages?

Définitivement oui. Pas de question. Les écrivains trouvent des aptitudes pour les personnages. Alan Yang et Harris Wittels étaient tous deux des experts de Tom Haverford. Aisha Muharrar était une experte de Leslie Knope. Mindy Kaling était un peu un expert de Michael Scott. Les scénaristes experts en personnages, ce n’est pas forcément avantageux de leur assigner un épisode où le personnage occupe le devant de la scène. Être un expert dans un personnage signifie que vous pouvez écrire une blague pour eux ou que vous avez simplement une maîtrise de leur voix que les autres ne possèdent pas. Donc, ils seront de toute façon à chaque réécriture.

Greg avait une théorie selon laquelle si vous aviez un épisode particulièrement pâteux et romantique, ne le donnez pas à un écrivain qui a tendance à être plus excité par les épisodes pâteux et romantiques. Donnez-le à l’écrivain à la blague qui n’a aucune tolérance pour la romance pâteuse, car c’est juste un contrepoids, assurez-vous de ne pas trop vous incliner dans une direction. Un très bon épisode d’une comédie comme The Office a un peu de romance, il a beaucoup de blagues dures. Il y a une bonne intrigue, il y a des petits moments étranges de personnage. Donc, si vous avez un épisode où l’histoire principale pointe dans une direction, donnez-le à un écrivain qui a une spécialité différente afin de ne pas sortir du grand fond. J’ai toujours senti que le vrai pouvoir de l’écrivain qui parlait couramment un certain personnage n’était pas d’écrire le brouillon, c’était dans le processus de réécriture. Parce qu’alors vous arriveriez à un point dans le brouillon et dites: “OK, nous avons besoin d’une meilleure blague pour Ann ici.” Et puis quelqu’un qui était vraiment bon pour écrire pour Ann irait, boum, et le voilà. Ensuite, vous bénéficiez de la contribution de tout le monde.

Y a-t-il certains personnages de pierre de touche pour vous dans d’autres émissions que vous gardez à l’esprit comme exemples de ce que vous visez?

Ouais, parfois. Les personnages que je trouve les plus intéressants sont ceux où les acteurs semblent l’obtenir dès la première minute. Ted Danson et le personnel de rédaction de Cheers savaient qui était Sam Malone dans la première image du pilote. C’était un personnage complètement formé. Il savait exactement comment le faire. Il prétend qu’il ne le fait pas – Ted est une personne très humble, et il affirme qu’il était très insatisfait de sa performance ou très incertain de lui-même. Je pense qu’il est plein de merde, parce que j’ai regardé ce spectacle mille fois. Il sait ce qu’il fait et il sait qui est son personnage dès la première image.

Il y a définitivement des épisodes de séries que je revois tout le temps. Il y a un épisode Friends, celui où ils ont joué au jeu-questionnaire. L’enjeu est de savoir qui emménage dans le grand appartement. Ils jouent aux filles contre les garçons. C’est tellement merveilleux parce que le spectacle est assez profond dans sa course où vous connaissiez si bien tous ces personnages. Ensuite, ils ont trouvé un appareil pour faire simplement des blagues sur chaque personnage, encore et encore et encore et encore et encore, et ils sont tous drôles. Il y a des trucs expérimentaux vraiment fous que je reviens et regarde parfois. Je vais regarder l’épisode Breaking Bad, “The Fly”. L’épisode perdu “The Constant”, je regarde une fois par an juste parce que c’est un morceau magistral de narration de personnage.

Si vous demandez à n’importe quel écrivain, il pourrait nommer de 10 à 20 épisodes individuels de télévision qui ne sont que de véritables pierres de touche pour eux qui les ont émus ou ont affecté la façon dont ils ont pensé à leur travail. Je pense que je les regarde non seulement parce que je les aime ou parce qu’ils m’aident à comprendre quelque chose sur la narration, mais c’est juste rassurant de voir les gens exécuter quelque chose parfaitement. C’est comme regarder Mary Lou Retton au saut aux Jeux Olympiques de 1984 ou Simone Biles faire une routine au sol. Il y a quelque chose d’incroyablement réconfortant à l’idée de simplement regarder une idée parfaitement exécutée. C’est comme, c’est possible. Il est possible d’être aussi bon, et vous devriez essayer d’être aussi bon tout le temps.

L’histoire de la télévision est remplie d’écrivains blancs, et non par coïncidence, de personnages blancs. L’un des personnages principaux de Rutherford est amérindienne, et à peu près la moitié de la salle des écrivains est amérindien. De quelle manière le fait d’avoir des écrivains qui partagent les antécédents d’un personnage vous aide-t-il à créer un personnage mémorable et réaliste, et de quelles manières existe-t-il des traits universels qui entrent dans un grand personnage qui sont un peu moins dépendants de cette expérience vécue?

Je pense qu’il y a deux niveaux de prestations. Il y a un niveau très simple où vous pouvez présenter une histoire ou une blague ou une ligne ou une action ou quoi que ce soit pour un personnage qui n’est pas votre maquillage exact génétiquement, racialement, socio-économiquement, religieusement, peu importe, et si vous avez une personne qui le fait partager ce maquillage avec le personnage, cette personne peut dire: «Cela ne me semble pas vrai. Ce n’est pas ce que cette personne ferait dans cette situation. ” C’est une chose qui ne se produisait jamais, car c’était 12 mecs blancs. Cela m’est déjà arrivé plusieurs fois sur Rutherford. Nous réécrivons maintenant l’épisode 4 de 10, mais dans les discussions dans la salle, j’ai présenté des choses pour certains des personnages autochtones et certains des écrivains autochtones ont dit: “Ouais, ce n’est pas ce qui se passerait.” C’est comme, “Super, je suis content que tu sois là. Je suis content de le savoir, car je n’ai aucun intérêt à faire quelque chose qui n’est pas authentique ou fidèle à la vie. “

C’est le niveau A. Le niveau B est, ils peuvent également présenter des choses et des idées et des actions et des lignes de dialogue et tout ce qui non seulement est fidèle à la vie, mais auquel vous n’avez pas accès, et que vous n’auriez jamais, dans un million d’années , sachez lancer. And those things are interesting and fresh and new and different and fun and exciting. Look, most of The Wire was written by white dudes. It’s not like it’s impossible to put yourself in the mind of a person who isn’t exactly like you. It happens all the time. It should also be noted that in The Wire, a lot of those guys were either novelists or investigative journalists or former journalists or former police officers who knew the world they were talking about inside and out. They at least had spent a lot of time with people in the world they were writing about, which is better than nothing. I wrote lines for Darryl on The Office. Craig is African American, and I’m not, and that doesn’t mean I’m not allowed to do that or that I can’t do that.

But in the Brooklyn writers’ room, in the early going, Prentice Penny had an understanding of Andre Braugher’s mindset that I just straight up don’t. He was very smart and nuanced in the way that he talked about a black man in a position of authority, and Terry [Crews] too, by the way. The insights that he had and that other African American writers had about the African American characters were just things I can’t have. It’s such a reductive and simple and obvious thing to say, but that’s what makes it so infuriating that it was ignored in Hollywood for 80 years. Of course it’s going to be better to have people with multiple viewpoints, and specifically the same viewpoints and touchstones as the characters they’re writing for. How would it not be better to have that?