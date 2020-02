Mike Tomlin déchire ESPN (alors qu’il est sur ESPN) pour sa couverture de Mason Rudolph

Myles Garrett a été officiellement rétabli par la NFL la semaine dernière après avoir purgé une suspension de six matchs pour avoir frappé le quart-arrière des Steelers Mason Rudolph à la tête avec son propre casque.

Dans sa première interview depuis sa réintégration, Garrett a déclaré à ESPN que Rudolph l’avait appelé le N-mot, ce qui a incité la star des Browns à réagir comme il l’a fait pendant la bagarre. Rudolph a nié cette allégation sur Twitter, l’appelant un “mensonge audacieux”. Et lundi, l’entraîneur-chef des Steelers, Mike Tomlin, est apparu sur First Take d’ESPN pour défendre son quart-arrière.

Il a également critiqué ESPN pour la couverture du réseau des allégations de Garrett contre Rudolph… encore une fois, tout sur ESPN.

Tomlin a déclaré, soulevant un problème avec la façon dont la pièce Outside The Lines d’ESPN n’a pas reconnu qu’il y avait une enquête sur les accusations initiales de Garrett:

«Le plus récent du week-end dernier, je m’en suis offensé, pour être tout à fait honnête avec vous. Lorsque cela s’est produit pour la première fois au cours de la saison, nous n’avons pas beaucoup de temps pour faire une pause et mener des batailles de cette nature. Nous avons dit notre morceau. Nous avons été complètement coopératifs avec toutes les parties concernées: l’organisation de Cleveland Browns et le bureau de la Ligue nationale de football. Et puis nous avons dû continuer. Nous avions un autre match qui nous attendait, et nous voulions être particulièrement concentrés. Mais lorsque ces allégations sont revenues le week-end dernier, j’ai pensé qu’il était approprié que Mason soit correctement défendu. Il s’agissait d’une enquête approfondie menée par nous et la Ligue nationale de football. Je ne pense pas que cela a été représenté lors de cette pièce (ESPN).

“Ces accusations sont graves – non seulement en termes de caractère de Mason Rudolph, mais de ses activités professionnelles. Personne sur ce terrain en tant que membre des Browns de Cleveland ou des Steelers de Pittsburgh n’a corroboré ce qui a été dit par Myles Garrett. Cela a été fondé par nous et la Ligue nationale de football. Et à aucun moment de cette pièce ce week-end, cela n’a été dit. Personnellement, j’étais sur le terrain immédiatement après cette altercation et par la suite après le match. J’ai eu beaucoup de relations personnelles au sein de cette organisation là-bas à Cleveland. À aucun moment, aucun membre de cette organisation ne s’est manifesté et n’a dit: «Mike, attention. Nous avons une situation ici. “Ou quelque chose de ce genre que vous attendez avec ce type d’allégations.

«Je soutiens donc pleinement Mason Rudolph. En tant qu’organisation, nous soutenons pleinement Mason Rudolph. Et pour être tout à fait honnête avec vous, nous avons été un peu piratés par ce que nous avons vu ce week-end. Pas spécifiquement de Myles Garrett – il a été dans la voie dans laquelle il se trouve. D’après ce qui a été montré par ESPN et ce panneau, la façon dont la situation a été présentée, je ne pense pas que ce soit juste pour Mason Rudolph. Et c’est pourquoi je suis ici aujourd’hui. “

À la suite des allégations de Garrett à propos de Rudolph utilisant une insulte raciale, la ligue a lancé une enquête et n’a fourni aucune preuve corroborante.

