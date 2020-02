Mike Trout détruit Astors pour avoir triché

La chaleur sur les Astros de Houston ne fait que monter alors que d’autres joueurs et équipes vedettes se présentent à l’entraînement du printemps. Des questions sont posées et hoo boy est un joueur adverse qui donne son avis sur le scandale de la tricherie qui a aidé les Astros à remporter les World Series en 2017.

L’un de ces joueurs qui n’a pas hésité à parler des Astros est Mike Trout, qui est sans doute le meilleur joueur du jeu.

Trout est sorti de son moi normal et fade et a pris un certain nombre de coups pointés sur les Astros lundi, ce qui en dit long.

Voici ce que le triple MVP avait à dire, via ESPN:

“C’est triste pour le baseball”, a déclaré Trout. “C’est dur. Ils ont triché. Je ne suis pas d’accord avec les punitions, les joueurs ne reçoivent rien. C’était une chose dirigée par les joueurs. Ça craint aussi, parce que la carrière des gars a été affectée, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. C’était dur. Je montais à l’assiette en sachant ce qui allait arriver – ce serait assez amusant là-haut. »

“J’ai perdu un peu de respect pour certains gars”, a déclaré Trout. “… Tout ce qui sort, c’est difficile à voir.”

Aucun des joueurs qui ont triché, bien sûr, n’a été puni par le commissaire de la MLB Rob Manfred, ce qui est absurde.

Voici la vidéo de la réunion de Trout avec les médias:

Il a également ajouté:

Rob Manfred et MLB vont continuer à avoir l’air vraiment mauvais pour la façon dont tout cela a été géré.

Ce qui est tout simplement génial.

