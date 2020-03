Mike Trout, Steph Curry et d’autres athlètes réussissent des coups de golf

N’ayant pas grand-chose à faire alors que la pandémie de coronavirus se poursuit et que les athlètes professionnels et amateurs restent à la maison en raison de l’éloignement social, nous avons vu certains d’entre eux recourir à se maintenir occupés avec une certaine créativité.

Plus précisément, ils se tournent vers le golf et deviennent des vedettes vidéo virales en essayant des coups de feu sauvages dans leurs arrière-cours ou dans leurs maisons, et c’est un rappel que même si vous jouez au basket-ball, au baseball ou au hockey, vous pouvez toujours être vraiment, vraiment bon au golf (et comme quelqu’un qui veut être vraiment très bon au golf, je suis jaloux).

Voici quelques photos:

Mike Trout

Steph Curry

Mardy Fish

Jake Elliott

Elias Pettersson (celui-ci est drôle)

Je suis sûr qu’il y en a d’autres à venir.

.