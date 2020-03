Mike Tyson a de nouveau injecté de la vie dans la boxe des poids lourds, attiré des millions d’yeux dans le sport à son apogée et continue d’avoir un impact

Que ce soit le sport, ce lot a radicalement changé le jeu et ici, talkportport.com regarde ces hommes et femmes pionniers chaque semaine, avec l’ancien champion incontesté des poids lourds à venir…

Lorsque vous grandissez en boxe, vous voulez soit être Rocky, Muhammad Ali ou Mike Tyson.

À partir du moment où Michael Gerard Tyson a franchi les cordes pour commencer sa carrière professionnelle, une star est née.

Tyson, avec un short noir et pas de chaussettes, était un retour en arrière et il n’a pas perdu de temps dans son ascension vers le sommet

Cet adolescent court et musclé a perdu peu de temps sur son chemin vers la célébrité des poids lourds et a mis des millions d’autres yeux sur le sport en cours de route.

Il a changé le jeu pour les fans – occasionnels et puristes – combattants et promoteurs. Ils le voulaient tous.

“Avant l’ère Tyson, la division avait un peu stagné”, a déclaré à Jordan TalkSPORT, fanatique de boxe et ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan.

“Ce n’est peut-être pas juste pour Larry Holmes, qui était un grand champion des poids lourds, mais avant lui, vous aviez Ali, [Joe] Frazier, [George] Contremaître et Earnie Shavers – des combattants vraiment engageants, intéressants et flamboyants qui avaient porté la division des poids lourds à un niveau élevé. »

Puis, en 1985, le phénomène est venu d’Iron Mike, un homme qui s’est cassé les os, s’est enrichi et a gardé un tigre comme animal de compagnie.

Mike Tyson avait un tigre de compagnie, juste parce qu’il pouvait

Il a fait sauter la compétition hors de l’eau dans ses premières années avec une série de KO rapides. Il n’était pas du genre à perdre une minute et, en 1986, il est devenu le plus jeune champion du monde des poids lourds, à seulement 20 ans.

Ce faisant, il a surmonté une enfance difficile à comprendre pour la plupart où la drogue, les armes à feu et la prostitution étaient monnaie courante dans sa vie.

Il est passé de rien à la lutte pour l’argent à seulement 20 ans.

Les meilleurs voulaient lui faire face et cela en dit long sur le fait que Lennox Lewis a été éviscéré lorsque Tyson a été condamné à six ans de prison en 1992.

Tyson n’a pas perdu de temps pour remporter le titre des poids lourds de Trevor Berbick, devenir le plus jeune champion de l’histoire de la division et faire croire à son adversaire qu’il n’appartenait pas

Lewis ne voulait pas raccrocher ses gants avant d’avoir pu partager l’anneau avec Tyson, ce qu’il a fait en 2002. À ce moment-là, cependant, “Iron Mike” arrivait à la fin de sa carrière et il a été battu à Memphis.

“Je pensais que je vais devoir attendre et retarder ma retraite”, a-t-il déclaré à Joe Rogan lors de la discussion sur l’appel de son ancien adversaire.

Tyson n’était pas tout à fait le même lorsqu’il a été libéré de prison après trois ans de service, mais il était le tirage au sort de la boxe.

Et il a même été contraint de passer du temps dans le nick quand il s’est rendu au Royaume-Uni pour se battre contre Julius Francis en 2000.

Le ministre de l’Intérieur, Jack Straw, lui a accordé une dispense spéciale pour entrer dans le pays et une promenade décontractée à Brixton, dans le sud de Londres, a attiré des milliers de personnes désespérées pour avoir un aperçu de la superstar, ce qui l’a forcé à se réfugier au poste de police local et à plaider pour qu’elles disperser.

Il est aussi peut-être le seul homme au monde à faire humble le légendaire Floyd Mayweather – invaincu en 50 combats professionnels et avec plus d’argent que Dieu -.

Si Tyson était sur la couverture d’un magazine, les copies étaient sûres de voler des étagères telle était sa popularité dans le monde

Tyson s’est rendu en Angleterre en 2000 et s’est promené à Brixton, dans le sud de Londres, mais a dû se réfugier dans un poste de police lorsque des milliers de fans l’ont assailli.

«Il a ouvert la voie pour que je sois là où je suis», a-t-il reconnu.

Là où Mayweather parle de glisse et de glamour, Tyson était de douleur et de sauvagerie. Il ne s’est pas amusé sur le ring.

Qu’est-ce que son appel? Les gens aimaient-ils son look de retour? Les bottes noires, les shorts et l’introduction très simple étaient-ils ce que beaucoup pensent qu’un combattant devrait représenter.

«Les gens aiment ce type parce qu’il était comme une drogue», a observé Joe Rogan. «Ce médicament était une excitation. Vous allumez la télé et pensez “oh s *** c’est parti …”

La superstar mondiale Eminem a semblé stupéfaite lorsqu’elle a été interviewée par Tyson sur son podcast.

«Je me sens comme un enfant en ce moment. Honnêtement, je suis un grand fan. J’ai vu tous les combats et tous les documentaires », a-t-il jailli.

Même maintenant, à 53 ans, il a encore une influence sur les plus grandes stars du jeu de combat et a récemment été aperçu montrant le poids lourd de l’UFC Francis Ngannou qu’il n’a rien perdu de sa vitesse.

Tyson Fury a été nommé d’après lui lorsque son père a vu son fils prématuré – plus léger qu’une plume – allongé là et a décidé qu’il deviendrait un jour le champion des poids lourds du monde.

Cela en dit long que ce n’est que maintenant que les gens sont à nouveau enthousiasmés par la division des poids lourds.

Né avec le punch puissant, développé par Cus d’Amato, qui l’a formé “ à frapper les adversaires et non à eux ”, le style “ peek-a-boo ” qu’Amato a enseigné a fonctionné comme Michael Spinks et Trevor Berbick l’ont découvert .

Vous devez être un idiot pour ne pas penser que les choses qu’il a dites et faites n’appartiennent pas à la société. En fait, il vous dirait que non.

Mais Iron Mike n’est plus que Mike maintenant. C’est une personne différente, qui admettra librement qu’il passe encore beaucoup de temps à s’excuser auprès de ses enfants pour ne pas être le père qu’il aurait dû être.

Il n’aime pas l’homme qu’il était ni le «jeune voyou» qui parcourait Brooklyn dans les années 1970, comme il s’en souvenait dans un article qu’il avait écrit pour le New York Magazine.

Avec son apogée, Tyson était l’un des combattants les plus redoutés au monde et a époustouflé les fans avec son style

En discutant avec une autre légende, Sugar Ray Leonard, il a fondu en larmes en essayant de transmettre sa vie passée.

«Je connais tous les guerriers. De Charlemagne à Achille – le guerrier numéro un de tous les guerriers – puis Alexandre et Napoléon, je les connais tous », a-t-il déclaré.

«Je les ai tous lus. Je connais l’art du combat, je connais l’art de la guerre, c’est tout ce que j’ai jamais étudié.

“C’est pourquoi j’ai tellement peur, c’est pourquoi ils me craignaient quand j’étais sur le ring. J’étais un annihilateur. C’est pour ça que je suis né.

“Maintenant que ces jours sont partis, c’est vide, je ne suis rien. Je travaille sur l’art de l’humilité … C’est la raison pour laquelle je pleure parce que je ne suis plus cette personne, et il me manque.

«Parce que parfois je me sens comme un b ****, parce que je ne veux pas que cette personne sorte parce que s’il sort, l’enfer vient avec lui.

“Et ce n’est pas drôle du tout. J’ai l’air cool, comme si j’étais un gars dur [but] Je déteste ce mec. J’ai peur de lui. “

Tyson était l’homme le plus méchant de la planète à l’époque et même maintenant, loin de ce type, il a toujours un impact sur la façon dont un homme peut changer.

Tyson est une personne différente maintenant, mais il a toujours une légion de fans à travers le monde

