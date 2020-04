Mike Tyson à l’entraînement avant le retour de la boxe

Mike Tyson s’entraîne actuellement pour un retour à la boxe.

Cependant, les champions actuels des poids lourds Tyson Fury et Anthony Joshua peuvent respirer facilement, car l’ancien roi des poids lourds incontesté ne prévoit de participer qu’à des combats de charité en quatre rounds.

Mike Tyson prépare un retour en boxe

“Iron Mike” s’est battu professionnellement pour la dernière fois en 2005, alors qu’il se retirait sur son tabouret contre le compagnon Kevin McBride après une carrière brillante et violente sur le ring.

L’homme de 53 ans prétend être dans la meilleure forme de sa vie alors qu’il continue de partager ses séances d’entraînement avec les fans sur les réseaux sociaux.

Et il s’avère que l’entraînement intensif n’est pas seulement pour le plaisir esthétique, le plus jeune champion poids lourd de l’histoire prévoit de revenir dans le cercle carré.

Parlant sur un Instagram Live avec le rappeur T.I. il a dit: “Je frappe les mitaines depuis la semaine dernière.

Tyson a couru avec aisance dans la division des poids lourds dans les années 80

«Ça a été difficile, mon corps est vraiment surélevé et vraiment douloureux de toucher les mitaines.

“Je m’entraîne, j’essaye de monter sur le ring, je pense que je vais encadrer quelques expositions et me mettre en forme.

«Je veux aller au gymnase et me mettre en forme pour pouvoir organiser des expositions en trois ou quatre tours pour certains organismes de bienfaisance et autres.

«Certaines expositions caritatives, gagner de l’argent, aider des mères de famille sans abri et affectées par la drogue comme moi.

L’homme de 53 ans est tombé en larmes en parlant à Sugar Ray Leonard de combien il lui manque de se battre

«Je fais deux heures de cardio, je fais du vélo et du tapis roulant pendant une heure, puis je fais des poids légers, 300, 250 répétitions.

«Ensuite, je commence ma journée avec le truc de boxe, j’y vais et je frappe les mitaines, 30 minutes, 25 minutes, je commence à être en meilleure condition.

“Je commence à assembler ces combinaisons. J’ai mal, j’ai l’impression que trois mecs m’ont chassé. “

À seulement 20 ans, Tyson a arrêté Trevor Berbick pour remporter le championnat du monde des poids lourds et cimenter son nom dans l’histoire des poids lourds pour toujours.

Mike Tyson raconte l’histoire de ses tigres

Au total, il a arrêté 44 de ses 50 adversaires et le New Yorkais est convaincu qu’il aurait nettoyé la récolte actuelle de poids lourds à son meilleur niveau destructeur.

Son ancien entraîneur est allé plus loin et a insisté sur le fait qu’il pouvait battre le meilleur du monde MAINTENANT après seulement six semaines d’entraînement et de manger correctement.

Cependant, la légende de George Foreman veut qu’il oublie de revenir – même si c’est pour de bonnes raisons.

«Tyson a fait assez de grandes choses pour la boxe. Il n’en faut plus », a déclaré le joueur de 71 ans.

“Il est dans le Hall of Fame et était un puissant frappeur.”

