Mike Tyson est resté sans voix lorsque Glenn McCrory est arrivé pour avoir joué en tennis et en gilet

Mike Tyson ne savait pas quoi penser quand Glenn McCrory est devenu son partenaire d’entraînement.

Une confusion sur le vol de Newcastle à l’Amérique a vu le Britannique arriver avant ses bagages et il a dû improviser avant de monter sur le ring avec le champion du monde des poids lourds.

Mike Tyson n’avait que 20 ans lorsqu’il est devenu le champion du monde des poids lourds en 1986

McCrory, à droite, s’est rendu en Amérique pour s’entraîner avec Tyson avant son combat contre les poids lourds avec Tyrell Biggs

“J’avais mon casque mais pas de vêtements”, a déclaré McCrory à Tris Dixon sur son podcast Boxing Life Stories.

“Mon père m’avait donné 20 £, alors j’ai pensé que je ferais mieux d’aller chercher un kit car je ne pouvais pas lui dire que je ne pouvais pas épargner et je recevais 200 $ à la fin de la semaine.

«Je suis donc allé au magasin de l’armée et de la marine et tout ce que j’ai pu obtenir était une paire de tennis blancs, un short blanc et un gilet à cordes.

“Et c’est ainsi que je me suis retrouvé à m’entraîner avec l’homme le plus méchant de la planète. Il était sans voix et je pouvais dire qu’il pensait “qu’est-ce qu’ils m’ont apporté.” “

C’était en 1987 et McCrory était le champion du Commonwealth britannique lorsque James “Quick” Tillis a téléphoné pour voir s’il voulait travailler comme partenaire d’entraînement pour Tyson, qui s’entraînait pour le combat de Tyrell Biggs au Trump Plaza.

Les deux hommes étaient au début de la vingtaine et McCrory a rappelé un Tyson poli, qui était très accueillant et hospitalier quand il est arrivé – sauf quand ils ont grimpé dans les cordes.

«Il était mortel et assommait les gens tous les jours. Je n’ai même jamais eu le plaisir de connaître leurs noms avant qu’ils ne soient expulsés. »

La réputation de Tyson l’a précédé et a souvent fait battre les hommes avant même qu’ils ne touchent les gants, mais McCrory a expliqué que si vous pouviez vous détendre et ignorer le facteur de peur, vous pouviez le surmonter.

S’il y avait une faiblesse dans son jeu, McCrory ne pouvait pas le trouver.

“J’ai bien fait, cependant, et vous pouvez le voir sur YouTube”, a-t-il déclaré.

“La clé était de” ne jamais le laisser se préparer, c’est ce que doit faire un puncheur, alors je l’ai frappé et je me suis éloigné, ce que Tyrell Biggs avait fait lors de leur rencontre amateur. “

«C’était incroyable de faire partie de ce camp, même si c’était très, très difficile.»

Alors, comment était la socialisation avec Tyson, un homme connu pour son amour de la fête, du sexe causal et de l’alcool?

“Cela semble bizarre, mais il voulait juste aller jouer à Space Invaders”, a expliqué McCrory. “Il était très enfantin – jusqu’à ce qu’il monte dans le ring.”

McCrory a remporté le titre mondial IBF en 1989 en battant Patrick Lumumba, deux ans après avoir été choisi pour être le partenaire d’entraînement de Mike Tyson

Son travail à Atlantic City a fait des merveilles pour la carrière de McCrory et il a même fait les pages sportives pour avoir donné au champion un œil au beurre noir.

“La meilleure publicité que j’ai eue était une double page dans le New York Post”, se souvient-il. «Mon coup avait donné à Tyson un œil au beurre noir, il a donc dû prendre quelques jours de congé.

«Cela m’a fait remarquer par [promoter] Cédric Kushner et le combat avec Tyson m’ont donné confiance en mes capacités parce que j’avais perdu confiance en moi.

“Je me suis dit:” Si je peux faire ça avec Tyson, il n’y a pas de poids lourd au monde que je ne puisse pas gérer. “

McCrory a défendu sa ceinture du Commonwealth contre Tee Jay en 1988 et est devenu plus tard le champion du monde IBF cruiserweight quand il a battu Patrick Lumumba un an plus tard – alors qu’il était toujours au chômage.

