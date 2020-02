Mike Tyson était prêt à combattre le caméraman jusqu’à ce que Chad Johnson intervienne

Le combat de championnat des poids lourds de samedi soir entre Tyson Fury et Deontay Wilder a attiré une multitude de célébrités et de stars du sport. Comme cela a tendance à être monnaie courante lors de ces événements majeurs, les caméras sont partout.

Mais cela ne signifie pas que Mike Tyson voulait être filmé.

Un caméraman avec Bleacher Report Betting suivait l’ancien receveur de la NFL Chad Johnson pour le combat à Las Vegas. Et dans l’une des arrière-salles – vraisemblablement, une salle des médias (vous pouvez voir une station d’accréditation et un membre du personnel des Golden Knights) – au MGM Grand Garden Arena, Johnson a rencontré Tyson et a salué l’icône de la boxe.

Ils ne pouvaient même pas échanger complètement leurs plaisanteries avant qu’un Tyson soudainement furieux ne remarque un téléphone pointé vers lui et commence à affronter la personne qui filme. Puis, Chad est intervenu. (Avertissement: langue NSFW)

Johnson a expliqué que le caméraman était avec lui, et Tyson était soudainement cool avec ça – mettant fin à ce qui était probablement la seconde la plus terrifiante de la vie de ce caméraman. Tyson a essentiellement actionné un interrupteur sur une caméra dans une salle d’hospitalité des médias – un endroit où vous devriez vous attendre à voir des caméras.

Ce fut un appel serré.

