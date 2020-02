Mike Tyson explique où Tyson Fury et Deontay Wilder se classent parmi les grands poids lourds – et rejette les affirmations de «Bronze Bomber» sur le match potentiel

Mike Tyson insiste sur le fait que Deontay Wilder et Tyson Fury «méritent le respect» des champions du monde avant leur revanche.

Mais l’ancien champion du monde des poids lourds a refusé de reconnaître les affirmations du «Bronze Bomber» selon lesquelles il ne pouvait pas battre le champion WBC à son apogée.

Esther Lin / SHOWTIME

Tyson Fury et Deontay Wilder reprendront leurs rivalités le 22 février, en direct sur talkSPORT

Bien qu’il ne soit qu’à 5 ”10, Tyson régnait sur son royaume des poids lourds avec une main de fer alors que sa ténacité, sa puissance et ses compétences sous-estimées le voyaient renverser géant après géant.

À seulement 20 ans, il a battu Trevor Berbick pour remporter la version du titre mondial des poids lourds maintenant détenu par Wilder et a marqué l’histoire dans le processus en tant que plus jeune champion poids lourd de tous les temps.

Malgré le record redoutable de Tyson, le champion actuel de la WBC a toujours maintenu qu’il pouvait battre une version de choix du New Yorker et, s’adressant à BT Sports, Tyson a parfaitement annulé ces discussions.

“Je ne sais pas”, a déclaré Tyson. «J’adore le fait qu’il pense pouvoir me battre.

. – Contributeur

Mike Tyson était peut-être le poids lourd le plus dominant et le plus destructeur jamais vu à son apogée

“Parce que c’est ce que je dirais aussi. Il est censé penser de cette façon; il est le champion poids lourd du monde.

“Et c’est quelque chose de très spécial, et j’espère qu’il n’oubliera jamais cela.”

Les deux hommes se retrouveront à nouveau après leur incroyable combat de décembre 2018, un événement que vous pourrez écouter en direct et en exclusivité sur talkSPORT gratuitement.

John Fury était tellement convaincu que son fils allait devenir le champion du monde des poids lourds; il a décidé de lui donner le nom du roi de la division en 1988.

Le premier entraîneur de Tyson Fury, Steve Egan, fait visiter talkSPORT son gymnase

Et bien que son homonyme puisse ne plus posséder de ceinture de titre reconnue, “Iron Mike” insiste sur le fait que les deux combattants méritent d’être considérés dans le panthéon des grands du monde des poids lourds.

«Qu’ils le soient ou non, ils sont champions à leur droite.

«Ils méritent le respect d’un champion.»

.