Mike Tyson se met à pleurer en révélant qu’il se sent «vide» sans boxe et qu’il a peur de l’homme qu’il était

Mike Tyson a vécu toute la vie selon les normes de quiconque.

Autrefois présenté comme «l’homme le plus méchant de la planète», Tyson est largement considéré comme l’un des plus grands poids lourds de boxe à avoir jamais vécu.

Il est le plus jeune champion poids lourd de l’histoire et figure sur la liste des hommes d’élite pour unifier la division.

Mike Tyson pendant son apogée était l’un des boxeurs les plus redoutés de tous les temps

Au début des années 1990, Tyson était facilement l’un des sportifs les plus célèbres, sinon les plus célèbres, au monde.

Aujourd’hui âgée de 53 ans, la vie est différente pour Iron Mike.

Au cours des dernières années, Tyson a réalisé des travaux cinématographiques et télévisuels et a hébergé son propre podcast, Hotboxin ’avec Mike Tyson.

Son dernier invité était une autre légende de la boxe – Sugar Ray Leonard.

Leonard est considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps puisqu’il a remporté des titres mondiaux dans cinq divisions de poids au cours de ses 20 ans de carrière.

L’orthodoxe 36-1-3 a également remporté le championnat linéaire dans trois divisions de poids, ainsi que le titre incontesté des poids mi-moyens.

Tyson a expliqué lors de sa conversation avec Leonard qu’il avait concentré tellement d’énergie pour être qui il avait besoin d’être sur le ring qu’une fois sa carrière terminée, il se sentait vide.

«Je suis un fétiche étudiant de la guerre», a déclaré le joueur de 53 ans. «Je connais tous les guerriers. De Charlemagne à Achille – le guerrier numéro un de tous les guerriers – puis Alexandre et Napoléon, je les connais tous.

«Je les ai tous lus. Je les ai tous étudiés. Je connais l’art du combat, je connais l’art de la guerre, c’est tout ce que j’ai jamais étudié.

“C’est pourquoi j’ai tellement peur, c’est pourquoi ils me craignaient quand j’étais sur le ring. J’étais un annihilateur. C’est pour ça que je suis né.

“Maintenant que ces jours sont partis, c’est vide, je ne suis rien. Je travaille sur l’art de l’humilité … C’est la raison pour laquelle je pleure parce que je ne suis plus cette personne, et il me manque.

«Parce que parfois je me sens comme un b ****, parce que je ne veux pas que cette personne sorte parce que s’il sort, l’enfer vient avec lui.

“Et ce n’est pas drôle du tout. J’ai l’air cool, comme si j’étais un gars dur [but] Je déteste ce mec. J’ai peur de lui. “

Mike Tyson était peut-être le poids lourd le plus dominant et le plus destructeur jamais vu à son apogée

Les larmes ont coulé lorsque Tyson a expliqué ce que Leonard signifiait pour lui alors qu’il grandissait et comment les réalisations de Sugar dans le ring ont inspiré un adolescent perdu.

“J’ai 13 ans, j’étais enfermé dans un centre pour mineurs [detention]», A poursuivi Tyson. «Vous combattez un maître champion du monde à 17 ans – pas amateur, professionnel.

«Maintenant, il a 21 ans, il vous combat. Je ne peux même pas parler… tu m’as tellement inspiré.

«Alors je t’ai vu te battre [Roberto] Duran. Ça a changé ma vie, je me suis dit “c’est ce que je vais être” … Tu ne comprends pas. Tu es immortel pour moi. “

Les deux hommes sont très appréciés pour ce qu’ils ont donné au sport et ce qu’ils y ont accompli, mais rien ne remplacera pour eux la précipitation de la compétition.

Mais c’est génial de voir Tyson s’ouvrir aussi comme ça. Cela montre que même «l’homme le plus méchant de la planète» peut aussi être vulnérable.

