Mike Vrabel a semblé à FaceTime Tom Brady, Julian Edelman au match UNC

L’entraîneur des Titans du Tennessee Mike Vrabel a donné une bague à Tom Brady alors qu’il traînait avec Julian Edelman lors d’un match de basket-ball universitaire samedi soir.

Brady est un agent libre en attente et peut signer avec n’importe quelle équipe de la NFL le 16 mars. Bien que les Titans semblent intéressés à conserver le quart-arrière Ryan Tannehill, lui et Marcus Mariota sont sur les contrats expirant avec le Tennessee. Vrabel est devenu mal à l’aise lorsqu’on l’interroge sur ses liens avec Brady et comment leur amitié pourrait influencer une poursuite potentielle du quart-arrière en agence libre. Techniquement, Vrabel ne peut pas parler sur le sujet en raison des règles de falsification de la NFL. Mais apparemment, ils sont en contact.

Dans un message Twitter dirigé au fondateur de Barstool, Dave Portnoy, Vrabel a semblé appeler pour discuter avec le duo de Patriots samedi soir lors du match UNC-Syracuse.

Edelman a tout mis en œuvre pour tenter de garder Brady en Nouvelle-Angleterre. Edelman vend des T-shirts «Stay Tom 2020», et il a doucement poussé Brady pendant le match de basket-ball universitaire ce week-end en disant «il reviendra» à la télévision. Brady ne semblait pas heureux par la suite.

Il semble que #BradyWatch ne finira jamais.

