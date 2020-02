Mike Zimmer répond à Vikings Trading Stefon Diggs

Mike Zimmer a répondu à l’idée que les Vikings échangeaient Stefon Diggs dans les récents commentaires qu’il a faits aux médias.

Diggs a été assez bruyant dans son désir de quitter le Minnesota au cours des derniers mois. Cela a commencé au cours de la saison régulière quand il a estimé qu’il ne figurait pas suffisamment en évidence dans l’offensive et a continué jusqu’à l’intersaison.

En conséquence, beaucoup se demandent si un échange est imminent.

Plus tôt cette semaine, le directeur général de l’équipe, Rick Spielman, s’est prononcé sur son receveur étoile à la NFL Combine. On lui a demandé à plusieurs reprises si un métier était en cours et il a soutenu que ce n’était pas le cas.

“Il n’y a aucune raison de prévoir que Stefon Diggs ne sera pas un Viking du Minnesota”, a-t-il déclaré.

Un jour plus tard, Zimmer a parlé à la presse et a exprimé des sentiments similaires sur la situation de Diggs.

Mike Zimmer a posé des questions sur la spéculation sur le commerce de Stefon Diggs: «après cette petite chose de l’année dernière, c’était génial. Je ne vois pas cela se produire. ” #Vikings

– Andrew Krammer (@Andrew_Krammer) 26 février 2020

Après ce petit truc l’an dernier, ça a été génial », a-t-il déclaré.

“Je ne vois pas cela se produire.”

Entre Adam Thielen et Diggs, le Minnesota a l’un des meilleurs combos de réception un-deux de la NFL. Le problème est, de ces deux semble désespérément vouloir sortir de sa situation actuelle.

Malheureusement pour Diggs, les Vikings détiennent ses droits pendant encore quatre ans. La seule façon dont il va ailleurs est que le Minnesota accepte de le traiter, et il n’a vraiment aucun effet de levier en dehors de la moue pour s’assurer que cela se produise.

La saison dernière, malgré toute l’acrimonie, les Vikings n’étaient encore qu’un match timide de se rendre au NFC Championship Game. Dans le Wild Card Round, le Minnesota a bouleversé une équipe des New Orleans Saints qui, selon beaucoup, pourrait se rendre au Super Bowl.

En 2019, Diggs a enregistré 1130 verges et six touchés sur 63 captures.

Il reste à voir s’il sera en mesure de dépasser cette production là où il finira par jouer en 2020.

