Mikel Arteta a exhorté à vendre deux flops d’Arsenal pour empêcher Pierre-Emerick Aubameyang de rejoindre le Real Madrid ou Barcelone

Arsenal a été sommé de vendre Shkodran Mustafi et Henrikh Mkhitaryan afin de financer le nouveau contrat de Pierre-Emerick Aubameyang.

L’international gabonais pourra quitter les Émirats pour rien l’été prochain lorsque son contrat sera épuisé, les Gunners ayant du mal à le convaincre de rester.

Avec aucun football de Ligue des champions à offrir une fois que la saison prochaine commencera et qu’un défi de titre semble extrêmement improbable dans un avenir imminent, le joueur de 30 ans réfléchit à des propositions attrayantes de l’étranger.

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait ne plus être un joueur d’arsenal pour longtemps

Le Real Madrid et Barcelone aimeraient l’ancien attaquant du Borussia Dortmund, qui a déménagé dans le nord de Londres en janvier 2018.

Aubameyang a marqué 61 buts en 97 matchs pour Arsenal et le manager Mikel Arteta cherche désespérément à garder son talisman.

Le héros des Gunners, Charlie Nicholas, souhaite également qu’Aubameyang prolonge son séjour avec la Premier League et affirme que la vente de Mustafi et de Mkhitaryan pourrait lever des fonds pour le nouveau contrat de l’attaquant.

Nicholas a déclaré à Sporting Life: «Mikel Arteta en veut cinq ou six et il veut que cet argent soit reconstruit. S’il n’y a plus rien dans le pot, vendez pour reconstruire.

Shkodran Mustafi a traversé une période difficile avec un maillot d’Arsenal

Mkhitaryan a excellé pendant son prêt à Roma

«Si vous faites cela comme un paquet financier, vous n’achetez pas pour remplacer Aubameyang.

«Vous pouvez vous débarrasser de Shkodran Mustafi et Henrikh Mkhitaryan, qui a été prêté. Tout cela aidera à filtrer, donc il y a des choses faciles à faire.

“Donnez-lui ce qu’il veut, débarrassez-vous du bois mort, vous avez les enfants, et il ne coûterait pas 200 millions de livres sterling de défier à nouveau les quatre premiers.”

Ray Parlour dit qu’Arsenal devrait laisser Aubameyang partir s’il n’est pas engagé dans le club

.