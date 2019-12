Mikel Arteta devrait construire son équipe d'Arsenal autour de Mesut Ozil, déclare l'ancien artilleur Jermaine Pennant

Jermaine Pennant pense que le nouveau manager d'Arsenal Mikel Arteta devrait construire son équipe autour de Mesut Ozil.

Ozil a la chance de donner un nouveau souffle à sa carrière de bégaiement aux Emirats avec un nouvel homme à la barre.

Le milieu de terrain offensif était une figure périphérique de l'ancien patron Unai Emery et a également été laissé de côté par le patron du gardien Freddie Ljungberg après avoir réagi avec colère lors d'un match précédent.

Mesut Ozil impressionné contre Bournemouth – va-t-il relancer sa carrière à Arsenal sous Arteta?

L'ancien milieu de terrain d'Arsenal, Pennant, pense qu'Ozil est toujours un joueur autour duquel l'équipe des Gunners peut être construite.

Il a déclaré à talkSPORT: «Ils devraient le construire autour d’Ozil – il a une nouvelle vie.

«Quand il est venu pour la première fois, il était un joueur fantastique; il obtenait des passes décisives, marquait des buts et tout le monde délirait à son sujet.

«Puis Arsène (Wenger) est parti et Emery est entré et les choses se sont un peu dégradées pour lui. Alors maintenant, il a une nouvelle vie et j'espère que les fans d'Arsenal verront l'Ozil dès son arrivée au club. »

Le joueur de 31 ans a souvent été critiqué pour son style de jeu léthargique apparent, mais a montré un aperçu de son meilleur alors que les Gunners étaient détenus 1-1 par Bournemouth lors des débuts de gestion d'Arteta.

"Je l'ai vu faire des plaqués, je l'ai vu chasser et c'était un Ozil différent, un Ozil heureux", a poursuivi Pennant. "Il ne va pas être un joueur qui fera des plaqués massifs 50/50 et les gagnera, votre Roy Keanes, ou n'importe qui comme ça.

«Ozil va récupérer le ballon, répartir le jeu et ouvrir la défense et faire passer le ballon pour les joueurs attaquants.

"Vous avez des joueurs comme (Lucas) Torreira qui feront la séance, la tenue et le plaquage. C'est un joueur luxueux et Arteta tire quelque chose de lui que Unai Emery n'a pas retiré de lui. "

Arteta a également été convenablement impressionné par Ozil sur et en dehors du terrain depuis qu'il a été nommé patron permanent juste avant Noël.

Après le match nul avec Bournemouth lors de son premier match en charge, Arteta a déclaré: "Pour être juste, son attitude à l'entraînement depuis le jour où j'ai marché dans le bâtiment a été incroyable, et je l'ai vu.

«J'ai dit que j'allais donner une feuille blanche à tout le monde et il était également juste de la lui donner.

«Quand nous avons fait la préparation du match et que nous regardions les adversaires, et où nous pouvions les blesser, nous pensions qu'il pouvait être un point clé. Et nous avons préparé le jeu comme ça, avec lui.

«Il a répondu, il a fait ce qu'il avait à faire et nous aurions pu mettre deux ou trois buts à cause de lui dans le filet.»

Simon Jordan surpris par un “ club dysfonctionnel '' Arsenal a engagé Mikel Arteta

