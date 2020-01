Mikel Arteta dit que VAR avait raison de donner un carton rouge à Pierre-Emerick Aubameyang lors du match nul 1-1 d’Arsenal avec Crystal Palace

Mikel Arteta ne s’est pas plaint de la décision du VAR de montrer à Pierre-Emerick Aubameyang un carton rouge contre Crystal Palace.

L’attaquant d’Arsenal a d’abord reçu un carton jaune pour un défi de poumon sur Max Meyer en seconde période.

VAR jeta un œil au tacle, qui vit Aubameyang attraper l’homme Palace très haut sur la cheville, et le jugea digne d’un rouge.

BT Sport

Aubameyang était coupable d’un défi choquant sur Max Meyer de Crystal Palace

BT Sport

Arteta insiste sur le fait qu’il n’y avait aucune méchanceté dans le plaquage d’Aubameyang

“Aucune plainte”, a déclaré Arteta à talkSPORT après le match.

“Je viens de voir l’image et Auba la mal chronométré et ne veut évidemment pas blesser le joueur et à la fin la décision a été prise

«Perdre un joueur de sa stature pour les prochains matchs est un coup dur pour nous, mais c’était formidable de voir la réaction de l’équipe et combien ils voulaient gagner le match et comment ils ont réagi par la suite et nous n’avons pas eu de chance de ne pas le faire. gagner le match.”

Malgré le carton rouge, Arteta a estimé que son équipe aurait dû prendre les trois points après qu’Aubameyang leur ait donné une avance en première mi-temps.

Jordan Ayew a ensuite riposté après la pause pour voir le match à Selhurst Park se terminer 1-1.

. ou concédants de licence

Aubameyang a reçu un carton rouge contre Crystal Palace

Arteta a ajouté: «J’ai l’impression que nous avons perdu deux points. Beaucoup de choses se sont passées dans le jeu. J’ai pensé qu’en première mi-temps, nous étions formidables, tout ce que je voulais voir de mon équipe.

«Après la pause, pendant les dix ou 15 premières minutes, nous savions qu’ils seraient plus agressifs. Nous avons concédé un but d’une manière qui était décevante mais après cela nous avons vraiment bien réagi. Après le carton rouge d’Auba, nous avons très bien réagi en équipe.

Darren Bent salue l’impact de Mikel Arteta en tant que manager d’Arsenal – Il a le look de Pep Guardiola à son sujet!

«Un crédit pour eux. C’est toujours difficile. Dominer ici pendant 95 minutes c’est toujours difficile. Pouvoir faire ce que nous avons fait en première mi-temps est également très difficile dans ce stade et nous l’avons fait.

«Je pense que nous avons commencé à donner beaucoup de coups francs dans les zones difficiles où le jeu devient stop / start et il y a beaucoup de combats avec les deuxièmes balles, les coins, les remises en jeu et cela ne nous convenait pas beaucoup et nous va améliorer cela. “

.