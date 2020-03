Mikel Arteta dit qu’il “ aime VAR ” alors qu’Arsenal bénéficie d’un examen de la décision de hors-jeu de battre West Ham

Mikel Arteta était très reconnaissant envers VAR car la nouvelle technologie a joué un rôle énorme en aidant Arsenal à battre West Ham samedi.

Les Gunners ont gagné 1-0 grâce à une frappe en seconde période d’Alexandre Lacazette mais le but n’a pas été donné initialement.

Le but de Lacazette a été donné après une longue attente

Mesut Ozil, qui a dirigé le ballon dans la trajectoire de l’attaquant a été exclu mais le but a finalement été attribué à VAR qui a dominé l’allemand.

VAR a été introduit en Premier League cette saison et il y a eu des appels pour s’en débarrasser en raison de son utilisation incorrecte à de nombreuses reprises.

Cependant, cette décision souligne les avantages de la nouvelle technologie et Arteta a suggéré qu’il est le dernier défenseur de celle-ci, affirmant qu’il “aime VAR” après le match.

Il a déclaré à Ian Abrahams de talkSPORT: «C’était très long. Lorsque le but a été refusé, mon personnel est venu du banc et a dit que c’était un but.

«Je suis très content. Enfin, ça marche, VAR travaille pour nous… J’adore VAR! »

Le résultat signifie qu’Arsenal n’est qu’à cinq points des quatre premiers, même si Chelsea, quatrième, doit encore jouer ce week-end.

Ils ne sont qu’à trois points d’un point de la Ligue des champions, à condition que l’UEFA confirme l’interdiction du football européen à Manchester City.

Mais ce qui a le plus impressionné Arteta dans le résultat, c’est la façon dont son équipe a «trouvé un moyen» de réclamer les trois points.

Arsenal est la première ligue invaincue en 2020

Arteta a ajouté: «Nous avons eu des moments dans le match. Nous avons eu des moments dans la première moitié où nous avons donné des balles inutiles dans des zones dangereuses.

«Nous avons manqué la passe finale dans le dernier tiers, la bonne croix, le bon moment pour terminer plus d’actions mais je suis très satisfait du résultat et de la façon dont l’équipe a trouvé un moyen de gagner le match.

«Pour ce faire, il faut parfois des performances individuelles, à l’arrière, dans le but et quelqu’un avec le courage et l’attitude pour entrer sur ce terrain comme l’a fait Laca. Au moment où j’ai regardé son visage, je pouvais dire qu’il était prêt à marquer. »

