Mikey Garcia vs Jessie Vargas LIVE Hora, Canal, Où regarder Fight Box 2020

Après la grande épreuve de force des poids lourds le week-end dernier entre Deontay Wilder et Tyson Fury, nous nous concentrerons sur la division des poids welters ce samedi 29 février à Le centre Ford au Star à Frisco, au Texas. L’événement principal sera un affrontement d’anciens champions du monde entre Mikey Garcia et Jessie Vargas. Le panneau d’affichage comportera également deux combats pour le titre mondial et le retour d’un concurrent de haut niveau.

Time and Channel Mikey Garcia vs Jessie Vargas

Siège: Le Ford Center at The Star à Frisco, Texas, États-Unis

Heure: 18h00 PT / 21h00 HE aux États-Unis. 20h00 au Mexique.

Chaîne: DAZN aux États-Unis. ESPN en Amérique latine.

Mikey Garcia vs Jessie Vargas LIVE

L’événement principal sera pour le titre WBC Diamond Welterweight vacant. L’ancien champion de quatre divisions de poids Mikey Garcia (39-1, 30 KO) de Moreno Valley, en Californie, affrontera l’ancien champion de deux divisions de poids Jessie «La fierté de Las Vegas» Vargas (29-2-2, 11 KO) de Las Vegas, Nevada.

Garcia, qui a remporté des titres en 126, 130, 135 et 140, est passé à la division des poids mi-moyens l’an dernier. Dans un effort pour remporter un titre dans une cinquième division de poids, il a combattu l’un des meilleurs poids welter d’Errol Spence Jr. Garcia Il a fini par perdre une décision unanime de douze tours, mais dans un effort courageux. Avec près d’un an de congé, Garcia est de retour et prêt à tenter un autre titre mondial dans la division des poids mi-moyens. Tout d’abord, vous devez passer le test difficile qui représentera Jessie Vargas.

Vargas, qui a remporté des titres en 140 et 147, cherche une opportunité pour le titre. Depuis qu’il a perdu son titre mondial WBO chez les poids mi-moyens contre Manny Pacquiao en 2016, il est allé 2-0-2 dans ses quatre derniers combats.

Les deux combattants espèrent une grande victoire ce week-end. Garcia est le favori pour gagner le combat, car il est le combattant le plus supérieur. Vargas, d’autre part, est le plus grand combattant naturel entre les deux. Il faudrait penser que Vargas a plus à perdre dans ce combat que Garcia. Ouais Vargas perd, cela peut pratiquement mettre fin à votre carrière et échapper à une chance pour le titre. Ouais Garcia perdre, on vous rappellera de redescendre à 140 ou 135, où vous êtes à votre meilleur. Attendez-vous à un combat divertissant entre deux boxeurs qui aiment mélanger les choses.

L’un des combats les plus intrigants de la carte sera la co-fonctionnalité de la division Super Fly. Román «Chocolatito» González (48-2, 40 KO) du Nicaragua, est de retour pour avoir une nouvelle chance de redevenir champion du monde. Gonzalez, qui était un champion de la division des quatre pesos, a été une fois annoncé comme le roi livre pour livre. En 2017, Gonzalez Il a perdu des combats consécutifs contre Srisaket Sister Rungvisai, ce qui l’a ramené au point que certains critiques pensent qu’il n’est plus le même combattant. Cela pourrait changer samedi avec une victoire, mais ce ne sera pas facile. Son challenger est le champion du monde WBA super fly, Khalid Yafai (26-0, 15 KO) du Royaume-Uni. Yafai, qui était un fan décoré, a remporté le titre mondial en 2016. Il a réussi cinq défenses de titre et cherchera maintenant sa sixième défense de titre. Yafai C’est un bon combattant avec de la vitesse et un bon jeu de jambes. Cependant, il a encore besoin d’une victoire distinctive et d’une victoire sur Gonzalez je le ferais. Ce sera un combat intéressant avec un contraste de styles. Yafai va regarder la boîte et se déplacer tandis que l’agressif Gonzalez se manifestera. Yafai sera-t-il une percée en tant que nouvelle star de la division ou convient-il Gonzalez une autre grande victoire?

Mikey Garcia vs Jessie Vargas LIVE Hora, Canal, Où regarder Fight Box 2020