Milan envisage de signer le joueur de Betis

Le bon rôle de Nabil Fekir au Real Betis Jusqu’à présent cette année, plusieurs grands ont gardé un œil sur le talentueux attaquant français, qui est arrivé à l’équipe de Verdiblanco l’été dernier Olympique de Lyon en échange d’environ 20 millions d’euros lignes fixes plus variables. Le club andalou, connaissant les conditions du footballeur français, l’a protégé avec une clause de 100 kilos, mais il y a des équipes qui ont encore Fekir à leur agenda, dont l’une est L’AC Milan, qui prévoit de faire une offre d’environ 40 millions d’euros pour lui en été.

L’idée de l’entité rossonera est d’attendre la fin de cette saison, si l’alerte sanitaire du coronavirus le permet, et de profiter du fait que le Betis a très difficile de se qualifier pour la compétition européenne pour essayer d’obtenir les services de Fekir pour un montant bien inférieur à celui établi par sa clause, comme l’a souligné As. Et c’est que si l’équipe de Verdiblanco se retrouve sans jouer ni en Ligue Europa ni en Ligue des Champions, son budget sera considérablement réduit Par conséquent, Milan prévoit d’aller chercher Fekir cet été pour renforcer son attaque.

Le français est heureux à Séville. Il se sent aimé à Héliopolis et cela ne le dérangerait pas de continuer à Betis malgré le fait qu’il puisse être l’objet de désir de plusieurs grands du continent. Cependant, si le club doit gagner de l’argent une fois ce cours terminé, Fekir sera l’un des principaux actifs de l’entité, on ne peut donc pas exclure qu’il finisse par partir en échange d’une somme d’argent succulente. De plus, Milan n’est pas le seul à s’intéresser au talentueux footballeur d’origine algérienne, qui selon certains médias a également été longtemps suivi par le Real Madrid.