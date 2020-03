Milan: le match pour le coronavirus est reporté et le gouvernement italien demande de fermer tous les stades un mois

La crise de coronavirus Menace de paralyser le football italien. Ce mardi, le report de la Juventus-Milan de la coupe et la demande du gouvernement de l’Italie de fermer tous les stades du pays pendant un mois.

La Juve-Milan, demi-finale de retour de coupe d’Italie, qui allait jouer au stade Allianz de Turin et porte ouverte – opposant son veto à l’entrée du terrain aux résidents des zones rouges – a été reportée sans date. Après une rencontre entre les autorités de Turin et la région du Piémont, les représentants de la Juventus et ceux de la Serie A, il a été décidé que la confrontation ne serait pas contestée. Reporté, comme six matchs sur dix lors de la dernière journée du championnat.

Trouver une date pour ce match, compte tenu du calendrier chargé de la Vecchia Signora toujours en vie dans trois compétitions, compliquera encore plus le paysage du football italien, déjà menacé par la crise des coronavirus.

De plus, le comité scientifique créé par le gouvernement italien diffusera dans les prochaines heures des conseils aux citoyens, applicables à l’ensemble du territoire et pas seulement aux zones rouges, sources de contagion: il est demandé de garder une distance de deux mètres, d’éviter les câlinsrester à la maison pour les personnes de plus de 65 ans et celles qui ont de la fièvre, et, aussi, annuler pour un mois “tout type de manifestation, également sportif, cela ne permet pas de maintenir les distances ».

Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, la chose la plus normale est que cette mesure conduit à disputer tous les matchs du championnat de football à huis clos jusqu’en avril dans tous les domaines du pays.