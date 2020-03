Milan-San Remo est également suspendu pour le coronavirus

Il coronavirus a terminé avec l’édition 2020 d’une des courses classiques de l’équipe internationale. La Milan-San Remo Il a été annulé comme prévu – 21 mars – dans le cadre de la suspension des matches et des courses sportives en Italie jusqu’au 3 avril, en raison de Covid-19.

«Les événements sportifs et les compétitions de toutes sortes sont suspendus et les disciplines, qui se déroulent dans tous les lieux, publics et privés », a expliqué le ministre italien des Sports Vincenzo Spadafora, dans des déclarations recueillies par la Gazzetta dello Sport. “Dans tous ces cas, les associations et clubs sportifs, par l’intermédiaire de leur personnel médical, doivent effectuer les contrôles appropriés pour limiter le risque de propagation du virus COVID-19 parmi les athlètes, les techniciens, les entraîneurs et toutes les personnes qui l’accompagnent”, il a ajouté, à un degré qui inclut la course cycliste mythique.

La suspension du Milan San Remo est un événement sans précédent dans le calendrier UCI. Il s’agit du première fois qu’un monument à vélo est reporté – Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Il Lombardia et Milan San-Remo lui-même – depuis la Seconde Guerre mondiale.

En plus du Milan-San Remo, deux autres courses à fort potentiel dans le calendrier et le siège en Italie, comme le Strade Bianche et la Tyrrhénienne-Adriatique ont également été suspendus aucune date prévue après les déclarations du ministre Spadafora.