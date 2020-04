Milan: trois rejets peuvent se terminer

Monchi ne fonctionne pas seulement en ce qui concerne les signatures possibles. Un plan consiste également à libérer des joueurs avec lesquels le club n’a pas, et trois footballeurs dont le look semble loin de Sánchez Pizjuán malgré un contrat en cours avec Séville sont Sergio Rico, Kjaer et Rony Lopes. Un trio qui pourrait finir par se retrouver à Milan, destination possible pour tous.

En partant de l’objectif, le PSG ne semble pas exercer l’option d’achat qu’il a pour Sergio Rico. Le gardien sévillan n’a pas donné le niveau attendu ou en tant que remplaçant de Keylor Navas, et il est normal pour lui de revenir au club espagnol cet été. En tout cas, l’été dernier, il était déjà clair que Monchi ne l’avait pas, alors tout indique qu’il reviendra, peut-être déjà transféré. Et Milan est l’un des clubs qu’il pouvait marcher derrière le gardien espagnol en complément de son objectif.

Kjaer rêve de rester

Plus ferme est l’intérêt pour Kjaer, que cette saison, il défend déjà les couleurs de l’équipe italienne en prêt. Le défenseur central danois est parti en prêt et est content à Milan. “Mon rêve est de rester à Milan”, a-t-il déclaré il y a quelques jours dans une interview. Pour cela, le club lombard devra passer par la boîte, puisque Séville a payé plus de 12 millions d’euros pour cela. Monchi tentera d’obtenir une tranche du défenseur, qui a d’autres prétendants.

Enfin, le cas de Rony lopes, un pari personnel du directeur sportif et la signature la plus chère du club hispanique. Il a coûté 23 millions d’euros l’été dernier, mais l’ancien Monaco n’a guère eu d’opportunités sous Lopetegui. Elle a toujours un marché et Milan peut être sa destination tant qu’elle fait une proposition intéressante pour toutes les parties.