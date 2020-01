Miles Teller parle également de Top Gun: Maverick

L’acteur et passionné de football fantastique Miles Teller va passer un très bel été, avec l’ouverture de la suite très attendue de Top Gun qui sortira en salles en juin. Avant tout cela, il traîne et s’imprègne de l’atmosphère à Miami, avant le Super Bowl. Il a parlé à For The Win de son nouveau film, de conseils sur le football fantastique et de la joie avec laquelle les Patriots ne peuvent pas gagner le Super Bowl 54.

Il y a énormément d’anticipation pour Top Gun: Maverick. Que pouvez-vous partager sans donner de spoilers?

Miles Teller: Je ne peux pas en dire trop à ce sujet, mais c’est une véritable suite qui se déroule de nos jours. C’est là que Maverick aurait 30 ans quelques années plus tard et il revient comme notre instructeur. Il nous forme comme détachement spécial.

Donc, vous ne pouvez pas partager autant.

MT: Non, mais ce dont je peux parler, c’est de l’entraînement. Dans le premier, Tom (Cruise) était le seul gars qui pouvait supporter d’être un peu dans le jet à cause de la force G. Aucun de ces gars ne s’est vraiment entraîné pour ça. Pour cela, Tom est venu avec un programme d’entraînement très spécifique pour nous, donc nous avons eu trois mois de cours de pilotage, juste pour que nous puissions filmer dans ces jets, parce que vous rencontrez 71/2 Gs, et c’est comme 1 600 lb de pression ou quelque chose. Vous fouettez dans cette chose. Nous avons été mis à l’épreuve par Tom.

Avez-vous déjà été malade à cause de tout cela? Cela semble intense.

MT: Je ne l’ai pas fait, mais si vous avez parlé à 50% des autres gars, c’est différent. Je pense qu’environ 50% des personnes formées tombaient malades à chaque fois qu’elles montaient. C’est vraiment intense.

Avez-vous un souvenir préféré de la réalisation du film?

MT: Je pense que juste au moment où nous faisions la formation, nous étions tous au Nevada, où se trouve Top Gun. Et quand Tom a mis le casque Maverick, quand nous l’avons vu mettre ça pour la première fois, c’était un peu comme un moment de pincement. Tout cela semblait très réel à ce moment-là.

Donc, je sais que tu joues beaucoup au football fantastique…

MT: Ouais, je joue beaucoup trop. J’étais dans une ligue et maintenant j’en suis, je ne sais pas, cinq ou quelque chose.

Vous avez vraiment bien fait cette saison, vous avez remporté deux des ligues dans lesquelles vous êtes et obtenu la deuxième place dans la ligue AGBO Superhero. Quels sont vos conseils pour dominer les ligues?

MT: J’essaie d’attraper des gars d’infractions qui, je pense, ne feront que marquer des points. Je n’atteins pas les QB. J’ai eu Russell Wilson assez tard. Je finis généralement par saisir une assez bonne extrémité serrée, car pour moi, il y a généralement un assez grand écart entre les deux meilleurs gars, puis vous pouvez diffuser une extrémité serrée, puis ils sont chauds pendant un petit moment, puis ils disparaissent de la infraction.

La plupart du temps, il y a aussi des blessures, alors je dois être bon sur le fil de l’agent libre. Chris Godwin est sorti de nulle part cette année, alors j’espère que vos intuitions ont raison. Mais alors mon copain avait la défense des Patriots, et ils marquaient plus de points que comme, n’importe lequel des meilleurs receveurs de loin par un tir de loin. Il se passe toujours quelque chose d’étrange.

Vous avez une place convoitée dans la ligue fantastique de Bloodsport. Y a-t-il eu une pénalité ou une punition pour la dernière place cette saison?

Note de la rédaction: Bloodsport est la ligue super exclusive lancée par l’acteur Chris Evans.

MT: Non, nous n’avons pas encore été punis. En fait, à l’origine, je pense qu’il y avait initialement un assez gros buy-in, puis Evans a gagné, et je pense que personne ne lui a envoyé d’argent. C’est juste pour la fierté. Nous sommes tous dans une discussion de groupe, donc c’est vraiment pour le smack talk.

Pouvez-vous partager une partie de cette conversation trash qui descend?

MT: Eh bien, tout est assez constant. Il y a des mecs assez drôles qui aiment, font de la comédie pour gagner leur vie, donc c’est assez amusant. Ils pourraient transformer ce chat en groupe en une sitcom d’une demi-heure et les gens seraient satisfaits de l’écriture. C’est bien.

Qui est le plus drôle?

MT: Rudd est assez drôle, Ryan Reynolds est très drôle. Ces deux gars ressortent. Oh, et Pratt.

Avez-vous un intérêt pour le Super Bowl de cette année?

MT: Je suis bon dans les deux sens, j’aime le style de football des Niners. J’aime voir l’attaque précipitée. Je suis juste content qu’il n’y ait aucune chance que les Patriots puissent gagner le Super Bowl.

Dernière question, sérieusement, à quel point Jimmy Garoppolo est beau. Vous pensez qu’il peut arriver à Hollywood?

MT: Bien sûr, quand il prendra sa retraite, mettons-le au feuilleton.

