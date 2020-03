Millwall améliore ses références en matière de promotion avec un triplé de Matt Smith à Nottingham Forest

Matt Smith a détruit Nottingham Forest avec un tour du chapeau de 13 minutes en première mi-temps pour stimuler les espoirs de Millwall d’atteindre les barrages du Championnat avec un triomphe entraînant 3-0 au City Ground.

Forest est entré dans le match avec une chance de passer à la troisième place du tableau et cinq points derrière Leeds, occupant actuellement la deuxième place de promotion automatique.

. – .

Matt Smith terrorise la défense de Nottingham Forest

Au lieu de cela, ce sont les Lions de Gary Rowett qui sont repartis avec seulement leur deuxième victoire de leurs neuf derniers matches de championnat pour se hisser à deux points du top six, et leur plus grande victoire à l’extérieur depuis une victoire 4-1 – toujours à Forest – en Novembre 2012.

L’équipe de Sabri Lamouchi, le patron de Forest, n’avait pas de réponse à la question du football pénétrant des visiteurs dans la première mi-temps qui a permis à Smith de marquer le deuxième tour du chapeau de sa carrière de neuf saisons et son premier en championnat.

Forest avait démarré brillamment, avec un instantané de Joao Carvalho à 16 mètres d’affilée à Bartosz Bialkowski à la cinquième minute, tandis que Joe Lolley a rayé une conduite depuis l’intérieur de la zone au-dessus de la barre transversale.

Smith a marqué son premier but après 20 minutes, se penchant brillamment sur un centre du bas du pied droit de Murray Wallace, qui avait coupé à l’intérieur du capitaine de la forêt Ben Watson après que Millwall ait fait une pause dans les profondeurs.

Le prochain raid à la 26e minute a été déclenché par Jed Wallace dépossédant Alfa Semedo sur la ligne médiane avant de jouer dans Mason Bennett sur le chevauchement en bas à gauche.

Du coup bas de Bennett dans la surface, le milieu de terrain prêté de Brighton, Jayson Molumby, a passé le ballon dans le fond du filet à partir de 15 mètres, ce qui aurait été le premier but senior du joueur de 20 ans en 34 apparitions, seulement pour Smith. réclamer via une touche décisive en cours de route.

. – .

Gary Rowett dirige les frais de promotion de Millwall

Juste après la demi-heure, une équipe de Millwall qui n’avait marqué que trois buts lors de ses sept matches de championnat précédents, a porté le score à 3-0, avec un hochement de tête de Smith de deux mètres un corner pour le poste éloigné de Shane Ferguson.

Il a complété le premier tour du chapeau de Smith depuis qu’il avait marqué les quatre pour Bristol City lors d’une victoire 4-2 du Johnstone’s Paint Trophy à Gillingham il y a un peu plus de cinq ans.

Besoin d’une bouée de sauvetage avant la pause, la forêt la plus proche est venue via un effort à longue portée de Sammy Ameobi qui a dévié du dos du capitaine de Millwall Shane Hutchinson, et à quelques centimètres du poteau droit de Bialkowski.

Ce n’est qu’à mi-chemin de la deuxième mi-temps que l’équipe locale a évoqué son prochain effort, Bialkowski battant un autre coup de loin, cette fois de John Bostock, qui avait remplacé Semedo à la pause.

Peu de temps après, les appels de pénalité pour un tirage de maillot Hutchinson sur Carvalho ont été rejetés, Bialkowski a été contraint à une autre amende à la suite d’un effort plus piquant de Bostock à la 79e minute.

Smith a été remplacé par une ovation debout des fans en visite à 10 minutes du temps d’un match dans lequel les Lions ont lancé un avertissement, laissant Forest boiter après avoir réclamé seulement six points sur les 18 derniers proposés.

.