Milwaukee Bucks pour prolonger la séquence de victoires NBA

16 janvier 2020, 9 h 46 Milwaukee, États-Unis, 16 janvier (Prensa Latina) Les Bucks de Milwaukee tenteront d’étendre leur séquence de victoires consécutives à six au cours de la saison régulière de la National Basketball Association (NBA) des États Unis, lorsqu’ils reçoivent les Boston Celtics.

L’équipe de Milwaukee présente la meilleure marque NBA, avec 36 victoires et six défaites, pour diriger la Conférence de l’Est et surclasser le Heat de Miami en sept matchs (28-12) et les Celtics en 7,5 (27- 12).

Le Orlando Magic a organisé la grande surprise de mercredi en arrêtant la marche gagnante de neuf matchs des Los Angeles Lakers avec un succès de 119-118.

La base Markelle Fultz a mené l’attaque du Magic avec 21 points, 11 rebonds et 10 passes décisives, en 33 minutes d’action, après avoir marqué neuf des 19 tirs sur le terrain et trois des trois de la ligne du personnel, pour obtenir son deuxième triple- Doublez en tant que professionnel.

Cette fois, l’attaquant vedette LeBron James, bien qu’il ait réalisé un double-double de 19 unités et 19 qualifications – meilleure marque professionnelle en passes décisives -, il n’a finalement pas pu obtenir les nombreuses décisives qui ont empêché la défaite des Lakers, y compris une tentative de triple en l’absence de trois secondes de temps de régulation.

Pendant ce temps, le joueur de base slovène Luka Doncic a atteint son douzième triple-double de la saison – leader de la ligue – et a aidé les Mavericks de Dallas à battre 127-123 les Kings de Sacramento. L’ancien joueur du Real Madrid a contribué 25 cartes, 15 rebonds et 17 passes décisives, son meilleur record professionnel, pour le troisième succès en ligne avec l’équipe texane, malgré l’absence de l’attaquant letton Kristaps Porzingis, qui a raté son neuvième match consécutif.

Dans un autre défi, le joueur de base recrue Kendrick Nunn a récolté 33 points en tant que figure principale du Heat de Miami, qui a battu les San Antonio Spurs 106-100, pour revenir à la deuxième place de la Conférence de l’Est.

Le Heat a également eu le soutien du centre Bam Adebayo, avec un double-double de 14 unités et 13 rebonds.

L’attaquant lituanien Domantas Sabonis a réussi un double-double de 29 points et ajouté 13 rebonds aux Indiana Pacers, qui ont battu les Minnesota Timberwolves 104-99.

De plus, la base Damian Lillard a marqué 25 points en tant que leader fêlé des Portland Trail Blazers, qui ont battu 117-107 aux Houston Rockets, pour lesquels Russell Westbrook a contribué un triple double.

Pour les gagnants, l’escorte Christian James ‘C. J. ‘ McCollum a réalisé 24 cartes et le pivot Hassan Whiteside a réalisé un double-double de 18 points et le même nombre de rebonds.

L’attaquant de puissance Carmelo Anthony a également réussi un double-double de 18 buts et 12 balles piégées sous les anneaux, lors de son premier match contre Houston depuis que les Rockets l’ont licencié la saison dernière après avoir joué seulement 10 matchs.

Westbrook a atteint un triple-double de 31 points, 12 rebonds et 12 passes décisives en 42 minutes d’action, marquant 11 des 22 tirs sur le terrain, dont deux des cinq triples et sept des 12 membres du personnel.

Résultats du mercredi:

-Boston Celtics – Detroit Pistons 103-116.

-Philadelphia Sixers – Brooklyn Nets 117-106.

-Miami Heat – San Antonio Spurs 106-100. -Oklahoma City Thunder – Raptors de Toronto 121-130.

-Chicago Bulls – Washington Wizards 115-106.

-Minnesota Timberwolves – Indiana Pacers 99-104.

-Denver Nuggets – Charlotte Hornets 100-86.

-Houston Rockets – Portland Trail Blazers 107-117.

-Sacrament Kings – Dallas Mavericks 123-127.

-Los Angeles Lakers – Orlando Magic 118-119.

mem / am

.