Mino Raiola revient sur le patron de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer pour des commentaires sur Paul Pogba

Mino Raiola a lancé une réponse ferme aux commentaires faits par Ole Gunnar Solskjaer à propos de son client Paul Pogba.

La relation entre le joueur et son agent avec Manchester United est rompue depuis un certain temps.

. – .

Mino Raiola a riposté aux commentaires d’Ole Gunnar Solskjaer

Le désir de Pogba de quitter Old Trafford est bien connu et Raiola a de nouveau évoqué les perspectives d’une sortie estivale.

Lundi, Solskjaer a déclaré: «Paul est notre joueur et non Mino. Je ne me suis pas assis et j’ai dit à Paul de dire à son agent quoi dire. Je n’ai pas parlé à Mino, c’est sûr. “

Le super-agent ne semble pas avoir pris trop gentiment les commentaires du patron de United et publié une réponse sur Twitter.

Raiola a tweeté: «Paul n’est pas à moi et certainement pas la propriété de Solskjaer, Paul est celle de Paul Pogba. Vous ne pouvez pas posséder un être humain depuis longtemps au Royaume-Uni ou ailleurs.

«J’espère que Solskjaer ne veut pas suggérer que Paul est son prisonnier.

«Mais avant que Solskjaer ne fasse des commentaires sur des choses, je dis qu’il devrait mieux s’informer du contenu de ce qui a été dit.

Ray Parlour dit qu’il est temps pour Manchester United de vendre Paul Pogba

«Je suis un citoyen libre qui peut penser et exprimer mes pensées. Jusqu’à présent, j’étais peut-être trop gentil avec lui. Solskjaer devrait simplement se souvenir des choses qu’il a dites l’été à Paul.

«Je pense que Solskjaer peut être frustré pour différentes raisons et mélange maintenant certains problèmes. Je pense que Solskjaer a d’autres préoccupations. Au moins, si j’étais lui, je le ferais. »

Pogba n’a disputé que huit matchs avec Manchester United cette saison, sa dernière apparition ayant lieu le lendemain de Noël, car une blessure persistante au pied l’a empêché de jouer.

.