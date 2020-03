Mirandés – Real Sociedad: Oyarzabal réveille Mirandés du sommeil et place le Real en finale

La La Real Sociedad est la première finaliste de la Copa del Rey 2020. L’équipe de txuriurdin a fait de bonnes prévisions et battu les Mirandés (0-1) dans un jeu de tour supérieur dans l’excitation mais peu de jeu, car avec un Le but solitaire de Mikel Oyarzabal, Héros de la ligne des 11 mètres, continuez de rêver de conquérir le K.O.

Un air spécial a été respiré à Miranda de Ebro, une partie de une soirée historique qui pourrait finir Mirandés en finale de la Copa del Rey et en tant que participant de la Supercoupe d’Arabie saoudite, ce tournoi accusé par beaucoup d’être adapté au plus grand. En tant que méchant du film, la Real Sociedad est apparue sur la scène, l’une des équipes qui a le plus de louanges pour la saison. Le duel pourrait être dépourvu de niveau médiatique, mais l’émotion et l’émotion semblaient assurées.

La force physique de Matheus Arias ou du gaucher de Merquelanz a commencé par enregistrer dans les premières minutes, où le Royal voulait tester son rival avec le contrôle habituel du favori. Celles d’Alguacil n’ont pas été renversées mais leur alignement, avec Merino, Oyarzabal, Willian José et bien sûr Odegaard, a menacé de faire le lien avec le moins de temps possible.

La spéciale du jeu obligée de se présenter à deux joueurs des Mirandés, Guridi et Merquelanz, dont la qualité ne leur a pas permis de prendre place dans le personnel de la Royal Society et paradoxalement, ils ont trouvé une issue à Miranda pour réclamer. Le destin leur a donné une seconde chance et en chemin, ils ont de nouveau rencontré l’équipe de Txuriurdin. Comme au match aller, Jon et Martín n’ont pas été intimidés et se sont battus, avec Alvaro Rey ou Matheus, de vous à vous avec des membres de l’élite européenne lors d’une nuit de rêve.

Oyarzabal n’échoue pas

Malsa aussi, le bouchon de la révélation copera, mais entre tant de carrière et de tacle, il est tombé dans le piège d’un homme qui déborde de qualité partout où il va. Adnan Januzaj a imposé son gaucher peu à peu dans le match et dans l’un de ses enlèvements de balle, il a placé Zaldúa dans une position privilégiée, dont la passe de mort a été interceptée par le milieu de terrain gaulois Mirandés de la main, entraînant un penalty transformé avec une fermeté extraordinaire par Oyarzabal.

La pause est intervenue quelques minutes plus tard confirmant la condition de favori du Real et avec l’égalité et deux buts favorables au Saint-Sébastien. Anduva, cependant, n’allait pas abandonner jusqu’au coup de sifflet final et ni un limon de Januzaj vient de commencer la deuxième 45 minutes J’allais apprivoiser le Colisée Mirandés. Le défi était toujours debout et Guridi a presque raccourci les distances avec un 1-1 qui aurait mis les locaux dans le match. Un rebond a empêché les deux, mais a invité à continuer de s’appuyer sur les rouges.

Le mérite des Mirándés était indiscutable, mais le sentiment laissé dans le tour est que le but était toujours loin de l’équipe de jabato s’il n’y avait pas d’erreur réaliste. Pas une erreur, mais un héroïsme de Franquesa en bande gauche qui était sur le point de dériver dans le but de Matheus, arrêtez Remiro.

Honneurs pour Mirandés, finale pour le Real

Le temps commençait à manquer et Miranda combattait le chronomètre à la recherche d’un miracle qui aurait donné des ailes à l’équipe. Isak était déjà sur le terrain, ce à quoi Iraola a répondu avec Marcos André complétant un double point qui n’a pas eu l’effet souhaité sur le match. Ce devait être un corner ou un mouvement de balle stationnaire qui a mis Mirandés dans le match. Cela semblait une menace minime, mais chaque balle suspendue par Merquelanz méritait d’être appelée une occasion de but.

Avec presque aucune option pour renverser la situation, Anduva a chanté en l’honneur de son équipe tandis que Real a gardé le ballon à la recherche du coup de sifflet final de Sánchez Martínez. Isak a marqué sur le rabais, mais le but a été annulé Hors-jeu suédois. Tout n’avait pas d’importance. La Real revient en finale de la Copa del Rey 32 ans plus tard.