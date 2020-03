Mirandés – Real Sociedad: Real Sociedad jouera la prochaine Super Coupe d’Espagne

La Société réelle Il s’est qualifié pour la finale de la Copa del Rey 32 ans plus tard après avoir éliminé Mirandés en demi-finale et ce triomphe a un double prix, puisque l’équipe de Saint-Sébastien assure également sa participation à la prochaine Super Coupe d’Espagne qui se tiendra en 2021 en Arabie Saoudite .

La Société réelle il a gagné à Anduva (0-1) et a fait le 2-1 réalisé à Anoeta il y a quelques semaines pour laisser un homme héroïque dans le caniveau des demi-finales Mirandés qui a combattu jusqu’au bout et est resté aux portes de la finale. Un but d’Oyarzabal en première période a ouvert la voie à Séville vers Saint-Sébastien.

De cette façon, la Real Sociedad sera en finale qui se tiendra le 18 avril au stade La Cartuja et aura l’occasion de se battre pour le titre 32 ans plus tard. A cette occasion, ils ont chuté en finale de l’édition 1987-1988 contre Barcelone (1-0). Un an plus tôt, ils avaient remporté leur dernier titre de coupe contre l’Atlético de Madrid.

Gagner ou perdre la finale de Séville, le Société réelle Vous êtes déjà assuré de votre classement pour la prochaine édition du Super Coupe d’Espagne. Grenade ou Athletic Club vous attendent en finale et en Arabie Saoudite …