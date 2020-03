Mirandés vs. Real Sociedad | Quand est-ce, chaîne de télévision, streaming en ligne, files d’attente et prévisions

La Société réelle visitez mercredi les Mirandés dans lesquels se déroule le retour des demi-finales de la Copa del Rey. Ceux d’Imanol recherchent une finale 32 ans plus tard, ils ont le tour de qualification après 2-1 du match aller, mais devant sera une équipe qui est invaincue dans cette Coupe dans leur stade et a déjà éliminé Villarreal et Sevilla de cette compétition . Ceux-ci sont le données les plus importantes Ce que vous devez savoir sur le match:

RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉUNION

Quand est Mirandés – Real Sociedad? Le match se jouera le mercredi 4 mars 2020, à partir de 21h00 heure espagnole (14h00 au Mexique, 17h00 en Argentine).

Dans quelle chaîne de télévision donnent-ils Mirandés – Real Sociedad? Quatre sera la chaîne chargée de diffuser le jeu en direct et gratuitement dans notre pays. En Argentine, il peut être vu via DirectTV Sports Argentina. Vous pouvez consulter toute la couverture de l’accident ici.

Où puis-je regarder en ligne le Mirandés – Real Sociedad? Une fois de plus, le match peut être suivi par DAZN, détenteur des droits d’émission de la Copa del Rey en Espagne. En Argentine, vous pouvez suivre grâce à DirectTV Play Sports

Où puis-je acheter des billets pour Mirandés – Real Sociedad?

Mirandés: Le club a publié cette déclaration il y a quelques jours annonçant qu’il n’y avait pas de places disponibles pour le match: https://www.cdmirandes.com/noticia/comunicado-oficial-c-d-mirandes-s-a-d-40

Dernier résultat entre Mirandés et Real Sociedad

Real Sociedad 2 – Mirandés 1 (CUP IDA)

DERNIÈRES NOUVELLES ET ALIGNEMENTS POSSIBLES

Société réelle

– L’équipe “Txuri-Urdin” passe par l’une de ses meilleures séquences, a accédé à la ligue des champions après avoir remporté sa rencontre ce week-end contre Valladolid. Une saison de rêve où la jeunesse de l’équipe n’est pas un obstacle pour rêver à quelque chose de grand dans cette compétition.

– En Copa del Rey, ils ont éliminé le Real Madrid dans un match dont on se souviendra longtemps. 3-4 au Santiago Bernabéu et le sentiment de supériorité sur l’une des meilleures équipes du monde. Avec le résultat de face, il semble difficile qu’ils ne soient pas en finale de Séville.

– Ceux de Saint-Sébastien ont les défaites d’Illarramendi, Zurutuza et Diego Llorente pour ce match. Bien qu’ils aient récupéré la meilleure version de Januzaj pour cette finale sous la forme de quelques demi-finales de la Copa del Rey.

Mirandés

L’équipe de Miranda de Ebro est une assurance dans son stade dans toutes les compétitions, mais pas en dehors où elle n’obtient pas de bons résultats. Dans cette Coupe, comme dans celle d’il y a 8 ans, ils ont placé tous les espoirs de la saison puisqu’en championnat ils sont de plus en plus liés à l’objectif de permanence.

– Il n’a pas de blessé pour ce match où sera son buteur, Matheus. Un footballeur qui joue un rôle clé dans le plan de Miranda et qui porte le but dans le sang. 6 buts en 6 matchs, comme Isaak, l’attaquant de la Real Sociedad.

Alignements possibles de Mirandés et de la Real Sociedad

MIRANDÉSCitrons; Kijera, Sergio, Odei, Álvaro Rey, Merquelanz, Malsa, González, Guridi, Antonio Sánchez et MatheusREAL COMPANYJ’enlève; Zaldua, Aritz, Le Normand, Monreal; Zubeldia, Merino, Odegaard; Portu, Oyarzabal et Isak.



Prévision de Mirandés – Real Sociedad

C’est un match dynamique en raison de différents facteurs: d’abord à cause de la recherche d’une autre finale pour la Real Sociedad, deuxième parce que personne n’a gagné en Coupe d’Anduva et troisième parce qu’il y a la morbidité d’un derby basque en finale ou d’une deuxième équipe dans cette nouvelle format Bien sûr, si l’on met la tête, par jeu et par nom, le Real est supérieur.

Mirandés 1 – Real Sociedad 1

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_enet notre compte Twitter, @ 90minespanol!