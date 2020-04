Mise à jour Big Kurzawa, enchère de 43,5 M £ pour Partey, Lingard et Aubameyang

talkSPORT rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts d’Arsenal et les potins…

Arsenal s’intéresse à Thomas Partey

Layvin Kurzawa

Arsenal risquerait de passer à côté de la cible de transfert clé Layvin Kurzawa.

Le défenseur du Paris St-Germain a été fortement vanté avec un transfert aux Gunners cet été.

L’arrière gauche français de 27 ans devait quitter le PSG en liberté, mais Sport affirme que le club de Ligue 1 cherche maintenant à prolonger son contrat.

Thomas Partey

Arsenal mène la poursuite de la star de l’Atletico Madrid Thomas Partey après avoir déposé une offre de 43,5 millions de livres sterling pour le milieu de terrain, le Corriere dello Sport.

Mikel Arteta cherche désespérément à reconstruire son équipe de Gunners après une saison agitée dans le nord de Londres et les rapports indiquent que le Ghanéen n’est qu’à “un pas” de rejoindre le club.

Le joueur de 26 ans a été un artiste hors pair aux côtés de Diego Simeone depuis sa transition vers la première équipe en 2015.

Partey a marqué trois buts en 35 apparitions pour l’Atletico ce trimestre.

Ray Parlour combine ses deux choses préférées dans un défi de verrouillage

Pierre-Emerick Aubameyang

L’attaquant vedette d’Arsenal, Aubameyang, a été invité à rejoindre un “club plus ambitieux” au milieu de rumeurs concernant son avenir aux Émirats.

Aubameyang, qui a marqué 20 fois dans toutes les compétitions cette saison, a toujours été lié à un passage à Barcelone, car des doutes subsistent quant à savoir si l’attaquant restera avec les Gunners au-delà de la fin de 2019/20.

Le joueur de 30 ans n’a plus de contrat à la fin de la saison prochaine, et Arsenal pourrait devoir encaisser Aubameyang cet été plutôt que de risquer de le perdre gratuitement 12 mois plus tard, le club n’ayant jusqu’à présent pas réussi à le convaincre de signer un contrat. nouvelle donne.

Et le président de la Gabon Football Association, Pierre Alain Mounguengui, a dit à l’attaquant de Panthères de quitter le nord de Londres dès que possible.

“En ce moment, il est à Arsenal, et il n’a rien gagné ici, donc c’est un échec collectif”, a déclaré Mounguengui à ESPN.

«Je ne veux pas dire qu’Arsenal n’est pas ambitieux, mais Arsenal n’a pas d’ambitions aussi élevées que certains autres clubs en ce qui concerne l’Europe.

«Si Pierre pouvait décrocher un contrat avec un club plus ambitieux, il y trouverait définitivement sa place.

“Tous les Gabonais voient Aubameyang à ce niveau, où il peut désormais terminer sa carrière dans un grand club et, surtout, au-delà des trophées individuels, pour ramener à la maison une compétition majeure.”

Jesse Lingard

Le milieu de terrain de Manchester United ne veut PAS rejoindre Arsenal et veut plutôt ressusciter sa carrière à Old Trafford.

Lingard, l’international anglais, a été lié aux Gunners plus tôt ce mois-ci, mais il semble qu’un transfert possible ait déjà été exclu.

Selon le Metro, Ole Gunnar Solskjaer souhaitait tirer parti de Lingard avec Arsenal intéressé à acquérir ses services, mais le joueur de 27 ans espère rester avec les Red Devils et se battre pour sa place dans le XI de départ.

Lingard avait joué 35 fois cette saison avant la suspension du football en raison d’un coronavirus, mais il n’avait marqué que deux buts et aidé deux autres.

Ça a été une saison difficile pour Jesse Lingard

Willian

Les rivaux londoniens Arsenal et Tottenham seraient attachés à Willian au milieu des nouvelles qu’il souhaite rester en Premier League s’il quitte Chelsea cet été.

L’ailier brésilien verra son contrat avec les Blues expirer plus tard cette année et ESPN affirme qu’il ne signera pas de nouvelles conditions dans l’ouest de Londres.

Mais l’homme de 31 ans cherche à rester dans la capitale, mettant Arsenal et Tottenham en alerte.

Willian a marqué 59 buts en 329 apparitions pour Chelsea depuis son arrivée d’Anzhi Makhachkala pour 30 millions de livres sterling en août 2013.

Dani Ceballos

Le milieu de terrain prêté d’Arsenal, Dani Ceballos, préférerait revenir au Real Betis que de rester à l’Emirates Stadium.

Ceballos a rejoint les Gunners du Real Madrid pour la saison et a impressionné par ce terme.

Mais Estadio Deportivo rapporte qu’il ne cherche pas à rester à Londres et qu’il souhaite rejoindre le Real Betiss, où il a commencé sa carrière professionnelle, si Los Blancos ne veut pas qu’il revienne.

Ceballos a bien commencé la saison, mais sa première campagne en Angleterre a depuis été ravagée par des blessures.

Un déménagement à Chelsea apparaît sur les cartes pour Gabriel

Gabriel Magalhaes

C’est un coup dur pour les Gunners concernant leur intérêt à recruter le défenseur lillois Gabriel, qui a toujours été lié à une décision de gagner beaucoup d’argent au cours des derniers mois.

L’arrière central Gabriel n’a que 22 ans mais a été l’un des meilleurs de l’élite française cette saison, ce qui a suscité l’intérêt de plusieurs clubs de haut niveau.

Everton et Arsenal sont liés avec lui depuis un certain temps, et les Gunners semblaient assez confiants de battre les Merseysiders à la signature de Gabriel.

Cependant, ESPN affirme que Chelsea est maintenant entré dans la course avec un contrat de 30 millions de livres sur les cartes.

Et, malheureusement pour Arsenal, il semble que les Bleus finiront par gagner la course pour Gabriel, car le rapport affirme que “toutes les parties sont assez optimistes” concernant un transfert à Stamford Bridge.

David Luiz

Le défenseur d’Arsenal, David Luiz, a évoqué sa sortie «émotionnelle» de Chelsea.

Il a confié à ESPN Brésil: «J’ai toujours été très heureux à Chelsea et puis comprendre que mon cycle était terminé, même si je pensais que ça ne finirait pas ainsi, dans une décision rapide.

«J’ai décidé de quitter Chelsea avant même d’avoir la porte ouverte à Arsenal. Je sais qu’Arsenal n’était pas dans un grand moment, ils avaient un poids sur leur défense.

«Ça n’a pas été facile au début. Pas seulement [in terms] d’adaptation, mais de prendre la critique, la tristesse de nombreux fans de Chelsea de ne pas comprendre mes décisions personnelles.

«Mon respect et mon amour pour Chelsea ont toujours été vrais. Il était difficile de gérer la partie émotionnelle. Ensuite, en jouant, il ne se passait rien sur le terrain, les résultats ne venaient pas.

“Unai Emery est un grand entraîneur et une personne formidable, mais les choses ne lui arrivaient pas non plus. Donc, vous vous remuez et essayez de rester droit et fort.

«Et je me suis souvent demandé pourquoi cette décision avait été prise. Pourquoi cela arrive-t-il?”

.