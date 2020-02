Mise à jour CBA, analyse combinée et destinations de rêve en direct d’Indy

Mardi soir, les propriétaires de la NFL et la NFLPA se sont rencontrés pendant des heures pour tenter de conclure une nouvelle convention collective. Nous discutons de ce que ce nouvel accord pourrait signifier pour la saison NFL 2020 (1:15). Ensuite, Danny Kelly met en évidence certains joueurs passionnants qui ont augmenté dans son guide de sélection de la NFL et répertorie les meilleurs joueurs à chaque position majeure qu’il est le plus intéressé à regarder dans la moissonneuse-batteuse (9:20). Enfin, nous proposons nos atterrissages de rêve pour les meilleurs espoirs du repêchage (32:20).

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS