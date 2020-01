Mise à jour sur le transfert de Christian Eriksen à l’Inter Milan, Thomas Muller à Manchester United et la recherche de l’attaquant de Tottenham avec Llorente liée

Le meneur de jeu de Tottenham, Christian Eriksen, rejoindra l’Inter ce mois-ci, c’est juste une question de montant, selon le diffuseur de football européen Kevin Hatchard.

Kev a rejoint The Sports Bar sur talkSPORT pour une partie de Transfer Deal ou No Deal, alors qu’il proposait une mise à jour sur les dernières rumeurs faisant le tour de la fenêtre de janvier.

L’une des transactions dont on parle le plus est l’éventuel déplacement d’Eriksen du stade Tottenham Hotspur vers la Serie A.

Eriksen souhaite quitter Tottenham depuis l’été, après avoir dit qu’il voulait un nouveau défi

Le contrat du Danois expire cet été, ce qui signifie qu’il est libre d’accepter un transfert gratuit vers un club étranger ce mois-ci, mais les Spurs ne veulent pas perdre le joueur de 27 ans pour rien.

Des rapports en Italie affirment que l’Inter a offert environ 10 millions d’euros (8,5 millions de livres sterling) au meneur de jeu, mais les Spurs veulent qu’ils doublent leur offre.

Et Hatchard pense que cette décision est susceptible d’aller de l’avant, le club de Serie A souhaitant remporter la course pour Eriksen.

“L’Inter est très, très désireux de le signer et ils se sont rendu compte de sauter dans les autres clubs, ils devront essayer de conclure un accord maintenant”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

“Mais la chose intéressante à propos d’Eriksen est qu’il a d’abord indiqué qu’il voulait changer de scène et jouer dans un autre pays cet été, et nous pensions que le Real Madrid pourrait être intéressé par lui comme alternative à Paul Pogba, et l’Atletico Madrid avait également besoin un meneur de jeu mais ils n’ont pas non plus soumissionné pour lui, et depuis lors, il n’a pas vraiment très bien joué.

«Il serait intéressant de voir si l’Inter ne l’obtient pas dans cette fenêtre pour savoir quel type d’offre il obtiendrait en fait un agent libre à la fin de la saison.

“La Juventus est le maître du joueur autonome et ils sont liés avec lui depuis longtemps.

“Les Spurs voulaient conclure un accord en été pour beaucoup plus d’argent, et cela ne s’est tout simplement pas produit. Le volume des offres n’est peut-être pas tout à fait conforme à leurs attentes et sa valeur a évidemment baissé depuis.

“Ils n’obtiennent pas ses meilleures performances, donc il est logique de conclure un accord, mais comme nous le savons, Daniel Levy va essayer de lui arracher chaque centime comme il le peut.”

Thomas Muller à Manchester United?

Muller a été lié à un déménagement à Manchester United… encore

Il n’y a pas si de bonnes nouvelles pour Ole Gunner Solskjaer, cependant, au milieu des rumeurs, Man United tient à amener Thomas Muller à Old Trafford.

L’attaquant allemand a été lié aux Red Devils chaque fois qu’il envisage de s’éloigner du Bayern, et les informations ont refait surface après que le joueur de 30 ans ait mis en doute son avenir.

Mais Hatchard pense que tout cela pourrait être un stratagème du joueur pour obtenir un nouveau contrat avec les géants allemands, n’ayant plus que 18 mois pour exécuter son contrat actuel.

Il a expliqué: «Il y avait beaucoup de discussions sur le départ de Muller lorsque Nico Kovac était l’entraîneur, parce qu’il était dans et hors du côté, mais Hans-Dieter Flick est entré et ils ont plus de relations et il y a plus chance de lui jouer.

“Je pense que cela dépend en partie de la situation de l’entraîneur, Flick est en charge jusqu’à la fin de la saison et il y a une chance qu’il conserve le poste, et je pense que cela dépend aussi de ce qui se passe avec Philippe Coutinho aussi – je ne le fais tout simplement pas” t voir le Bayern payer l’argent nécessaire pour faire de ce prêt un échange permanent.

“Donc, je pense qu’il est plus probable que Muller mette peut-être juste un peu de pression sur le Bayern pour raffermir les choses en termes d’un nouveau contrat.”

Dernières nouvelles sur la recherche de l’attaquant de Tottenham

Llorente a joué un rôle clé dans la course de Tottenham Champions League la saison dernière

Avec Harry Kane face à au moins trois mois sur la touche, les Spurs sont largement soupçonnés d’être sur le marché du nouvel avant-centre ce mois-ci.

La blessure de Kane avait laissé le patron Jose Mourinho sans attaquant senior, et un certain nombre de joueurs étaient liés, dont Edinson Cavani du PSG et Krzysztof Piatek de l’AC Milan.

Mais des rapports récents ont lié le leader espagnol Fernando Llorente à un retour dans le nord de Londres, parti pour rejoindre Napoli cet été.

Et Hatchard dit qu’il y a une possibilité qui pourrait se produire.

“Le nouveau manager de Napoli, Gennaro Gattuso, a clairement indiqué qu’il ne voyait pas Llorente dans le cadre de ses plans, et Tottenham connaissait Llorente”, a-t-il déclaré.

“Mais ils sont également liés à d’autres options, Krzysztof Piatek de l’AC Milan est une autre fortement liée à un déménagement aux Spurs.

“Potentiellement, la seule raison pour laquelle ils iraient pour Llorente est simplement de se donner une autre option d’attaque si les autres voies ne fonctionnent pas. Je ne pense pas qu’il serait leur premier choix. “

