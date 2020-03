Mises à jour en direct sur le coronavirus: les joueurs et le personnel de Nottingham Forest sont négatifs, le match à West Ham se poursuit, l’Euro 2020 et les Jeux olympiques suspendus?

Meilleures histoires

Man City vs Arsenal reporté alors que les joueurs des Gunners forcés de s’isoler après avoir rencontré le propriétaire d’Olympiakos qui a été testé positif pour le coronavirus

Les joueurs de Nottingham Forest testés pour le coronavirus après que le propriétaire Evangelos Marinakis ait annoncé qu’il avait contracté COVID-19

Les fans de Valence défient les conseils sur le coronavirus et se présentent par milliers alors que l’Atalanta remporte le thriller de la Ligue des champions à l’intérieur de Mestalla vide

La saison de Serie A pourrait être anéantie par le coronavirus et se terminer avec le classement actuel, admet la fédération italienne de football

Un journaliste italien craint le pire alors que la fédération de football admet que la saison de Serie A pourrait être terminée en raison d’un coronavirus

