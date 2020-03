Mises à jour en direct sur le coronavirus: Man City vs Real Madrid reporté, trois joueurs de Leicester isolés, le Grand Prix d’Australie dans le doute

Dernières nouvelles sur la façon dont l’épidémie de coronavirus affecte le sport…

Trois joueurs de Leicester City sont testés pour le coronavirus après avoir montré des symptômes

Les loups et la Ligue Europa de Manchester United s’affrontent ce soir pour se jouer à huis clos

L’Espagne reporte tous les matches de LaLiga de deux semaines

Les joueurs du Real Madrid ont dit de se mettre en quarantaine après qu’un membre de l’équipe de basket-ball du club eut été testé positif

McLaren s’est retirée de la course d’ouverture de ce week-end de la saison de F1 2020, mais le Grand Prix d’Australie est toujours prêt à aller de l’avant

La saison de la NBA a été suspendue indéfiniment après qu’un joueur de l’Utah Jazz ait été testé positif avant un match contre le Thunder d’Oklahoma City

La fédération danoise de football annonce que le match amical contre l’Angleterre à Wembley le 31 mars sera annulé

La saison italienne de football domestique a été suspendue jusqu’au 3 avril au plus tôt, l’Italie étant le pays le plus touché d’Europe

La Juventus, championne de Serie A, annonce qu’un de ses joueurs, Daniele Rugani, s’est révélé positif

Les matchs de rugby entre la France et l’Irlande et l’Italie et l’Angleterre dans le dernier tour des Guinness Six Nations ont été reportés, le pays de Galles contre l’Écosse étant le seul match à se dérouler comme prévu.

L’ATP a annoncé une suspension de six semaines de la tournée des hommes

.