Mises à jour sur Bruno Fernandes, les scouts regardent Declan Rice, les dernières nouvelles de Jude Bellingham à Birmingham

Manchester United devrait faire au moins une signature dans la fenêtre de transfert de janvier.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a besoin de renforts pour l’aider à se hisser parmi les quatre premiers cette saison.

Ole Gunnar Solskjaer devrait renforcer son équipe ce mois-ci

United est cinquième, à cinq points du quatrième rang de Chelsea après 22 matches de Premier League et aura besoin de toute l’aide possible pour renverser la vapeur.

Ci-dessous, talkSPORT.com rassemble les étoiles United ont été liées à la résolution de leurs problèmes sur le terrain.

Bruno Fernandes (Sporting Lisbon)

Fernandes était fortement lié à United et Tottenham l’été dernier, mais est resté au Sporting Lisbon.

Maintenant, la signature d’un milieu de terrain semble être l’une des plus grandes priorités pour United.

Paul Pogba (cheville) et Scott McTominay (genou) sont exclus, tandis que Nemanja Matic serait en pourparlers avec le club de la MLS, Chicago Fire, au sujet d’un déménagement.

The Mirror affirme que United est sur le point de conclure un accord de 65 millions de livres sterling pour amener Fernandes à Old Trafford.

Le milieu de terrain portugais a marqué 31 buts toutes compétitions confondues la saison dernière et a trouvé le filet 15 fois jusqu’à présent ce trimestre.

Bruno Fernandes est un objectif à long terme pour Manchester United

Il est entendu que Solskjaer, avec son assistant Mike Phelan, a regardé Fernandes lors de la défaite 2-1 du Sporting face à Porto plus tôt ce mois-ci, ce qui a aidé à les convaincre de chasser la signature du joueur de 25 ans.

La semaine dernière, le patron du Sporting, Silas, a admis qu’il commençait à se préparer à la vie sans son homme vedette.

Il a déclaré: «Je commence à penser à des alternatives au sein de notre équipe si Bruno ne reste pas avec nous. J’espère que cela n’arrivera pas.

«Au Portugal, malheureusement, nous ne pouvons pas garder les meilleurs joueurs pendant longtemps. Bruno est le meilleur joueur de la ligue. »

Jude Bellingham (Birmingham)

Bellingham a été l’une des vedettes de la Ligue de football cette saison.

Le joueur de 16 ans a fait son entrée dans l’équipe première de Birmingham, faisant 23 apparitions, dont 17 départs.

Il a inscrit trois buts et fourni une passe alors que les Bleus occupent le 18e rang du tableau des championnats.

The Mirror affirme que United a offert 12,5 millions de livres sterling pour le jeune, qui est un fan de Birmingham.

Malgré l’intérêt de United, les Bleus sont convaincus que Bellingham signera un accord exceptionnel à l’âge de 17 ans fin juin.

Le mois dernier, le manager de Birmingham, Pep Clotet, a insisté sur le fait que Bellingham était attaché au club au milieu de spéculations sur son avenir.

Jude Bellingham a été une vedette en titre cette saison

Il a déclaré: «La seule chose que je peux dire, c’est que j’ai beaucoup de conversations avec Jude pour l’aider à tirer le meilleur parti de lui-même, ainsi que les joueurs ayant beaucoup de conversations avec lui, et il n’a jamais rien mentionné d’autre.

«Je ne l’ai jamais vu ne pas se concentrer sur nous, et seulement sur nous. Le club ne m’a rien dit sur Jude Bellingham.

«C’est normal que les éclaireurs viennent et je pense que c’est bon pour nous. C’est bon pour le club d’attirer ce genre d’attention.

“Je pense que Jude est très déterminé à faire de son mieux pour ce club.”

Declan Rice (West Ham)

Manchester United a été lié à Rice dans le passé, et les informations selon lesquelles le club a ravivé son intérêt ont refait surface ce mois-ci.

Le Mail indique que Solskjaer a envoyé son éclaireur personnel, Simon Wells, pour regarder Rice lors de la défaite 1-0 de West Ham à Sheffield United la semaine dernière.

Declan Rice serait suivi par Manchester United

Le milieu de terrain anglais pensait qu’il avait aidé un égaliseur de temps de blessure, marqué par Robert Snodgrass, seulement pour faire exclure le but par VAR.

Le but a été refusé après que le ballon ait heurté par inadvertance le bras de Rice lors de l’accumulation.

En octobre, des rapports ont affirmé que United prévoyait de lancer une offre de £ 70 millions en janvier pour le joueur de 20 ans.

Solskjaer souhaite ajouter plus de joueurs locaux à son équipe et Rice fait l’affaire.

Christian Kabasele (Watford)

Kabasele a été une lumière éclatante dans la difficile campagne de Watford.

Les Hornets sont impliqués dans une bataille de relégation, mais une victoire 3-0 à Bournemouth dimanche les a fait sortir de la zone de relégation pour la première fois cette saison.

Kabasele, qui purge actuellement une suspension de trois matches, a impressionné dans ses 16 apparitions sous trois managers différents depuis août.

Christian Kabasele purge une suspension de trois matchs

Il a commencé les cinq premiers matchs de Nigel Pearson en charge, avant de voir rouge dans une victoire de 2-1 contre les Wolves le jour du Nouvel An.

Le10 Sport affirme que Manchester United et Arsenal envisagent une décision pour le défenseur belge, dont le contrat à Vicarage Road s’achèvera l’année prochaine.

Issa Diop (West Ham)

Diop a été un remplaçant inutilisé lors des deux premiers matchs de David Moyes en Premier League.

Le joueur de 23 ans, qui était autrefois surnommé «un monstre» par un impressionné Jose Mourinho, a été lié à un transfert de 40 millions de livres sterling vers United ce mois-ci.

Issa Diop est poursuivi par les meilleurs clubs de Premier League

Avec Axel Tuanzebe (ischio-jambiers) blessé et l’avenir incertain de Phil Jones et Marcos Rojo, United n’a pas de solide soutien pour la paire défensive de premier choix Harry Maguire et Victor Lindelof.

Chelsea serait également en train de suivre Diop, le club étant à nouveau en mesure de signer après que l’interdiction de transfert ait été réduite.

Sean Longstaff (Newcastle)

United aurait été intéressé par la signature de Longstaff l’été dernier, mais a été rebuté par son prix de 50 millions de livres sterling.

Le milieu de terrain de Newcastle n’a pas été un partant régulier sous Steve Bruce cette saison en raison de blessures et de forme.

Sean Longstaff a eu du mal à se mettre en forme cette saison

Le rapport ESPN United a refroidi leur intérêt pour Longstaff en raison de la réticence des Magpies à baisser leur valorisation.

Longstaff est classé comme un producteur local après avoir gravi les échelons à St James’s Park.

