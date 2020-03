Mizzou fait du battage vidéo avec «I Saw a Tiger» de Joe Exotic

Dans cet état actuel de distanciation sociale et de quarantaine, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré la série documentaire limitée de Netflix, Tiger King.

Sinon, arrêtez ce que vous faites et regardez maintenant. L’absurdité pure et simple de la série – qui suit l’ancien propriétaire d’un zoo d’élevage de tigres dans l’Oklahoma qui a mené une campagne risible pour le président (puis le gouverneur!) Et s’est retrouvée dans un plan de meurtre pour la location tout en filmant tout – a suffisamment de divertissement valeur pour durer quelques jours à la maison.

Mais, à tout le moins, vous avez probablement vu les mèmes partout sur Internet.

Joe Exotic est devenu une personnalité virale en ces temps étranges, et cela a même été transféré au monde du sport. Le quart-arrière des Jaguars Gardner Minshew a partagé son propre meme Tiger King. Et maintenant, nous avons une vidéo de battage médiatique sur le football Mizzou qui correspond en quelque sorte bien à la chanson country de Joe Exotic – oui, il le fait aussi – intitulée “J’ai vu un tigre”.

Je suis honnêtement choqué à quel point cela a fonctionné. Bien joué, Matt Moreno.

Je pense que Mizzou vient de trouver une nouvelle chanson de combat.

.