MLB Star dans un état critique avec une maladie rénale

Une star MLB est dans un état critique avec une maladie rénale.

La légende des Blue Jays de Toronto, Tony Fernandez, a été hospitalisé pour un grave problème médical la semaine dernière.

Le quintuple de la Ligue Majeure de Baseball All-Star serait en très mauvaise santé.

Selon Rob Leth de Global News, un ancien coéquipier de Fernandez a confirmé le statut du joueur de champ intérieur.

“J’ai la confirmation d’un ancien joueur des Blue Jays et coéquipier de Tony Fernandez qu’il est en fait dans un état critique avec un problème rénal”, a-t-il tweeté.

“Fernandez est le leader des Jays de tous les temps et c’était une telle joie de regarder offensivement et défensivement aider à mener la franchise à la proéminence.”

Ce n’est pas la première fois que Fernandez lutte contre des problèmes rénaux.

En 2017, il a été hospitalisé pour une polykystose rénale, qui survient lorsque des kystes se développent dans vos reins.

Cela les empêche à leur tour de filtrer les déchets du sang d’une personne.

Le joueur de 57 ans est le leader de la franchise des Blue Jays dans les jeux joués, les coups sûrs, la guerre parmi les joueurs de position et la guerre défensive.

Au cours de sa carrière professionnelle de 18 ans, Fernandez a joué pour Toronto à trois reprises.

Fernandez a remporté le prix Gold Glove pendant quatre années consécutives avec les Blue Jays et a fait partie intégrante de l’équipe gagnante de l’équipe en 1993.

Fernandez a pris sa retraite après la saison 2001 après avoir également joué pour les Padres de San Diego, les Mets de New York, les Reds de Cincinnati, les Yankees de New York, les Indians de Cleveland et les Brewers de Milwaukee.

