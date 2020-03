MLS suspendu pendant 30 jours par un coronavirus

La Major League Soccer a officialisé la suspension de son activité pour les 30 prochains jours comme mesure préventive contre le coronavirus. De cette façon, la ligue de football américaine rejoint la NBA, suspendue après avoir entendu le positif de Rudy Gobert.

La Major League Soccer suspend sa saison pendant 30 jours pic.twitter.com/P0HEPmsnkx

– Major League Soccer (@MLS) 12 mars 2020

«Nos clubs se sont mis d’accord sur la décision de suspendre temporairement notre saisonsur la base des conseils et des orientations des Centers for Disease Control and Prevention et de l’Agence de santé publique du Canada », a lu la déclaration officiellement publiée par MLS.

Les États-Unis se protègent contre la pandémie. Donald Trump, Président du pays nord-américain, a interdit les voyages en Europe depuis 30 jours, afin d’éviter plus de cas de contagion sur son territoire. De même, le sport mondial est paralysé par la crise de coronavirus, qui affecte de plus en plus de disciplines.