10 combattants UFC les plus gagnants de l’histoire

Avec l’UFC en pause en raison de la pandémie de coronavirus, MMA Junkie jette un coup d’œil aux 10 combattants les plus victorieux de l’histoire de l’organisation. Il convient de noter que tous les combattants inclus dans cette colonne se battent à des poids légers ou inférieurs et ont des débuts promotionnels allant de septembre 1999 à février 2011.

10. coincé sur 17

Six combattants sont à égalité à la marque des 17 victoires à l’intérieur de l’octogone: l’ancien champion des poids lourds Andrei Arlovski, l’ancien champion des poids légers Frankie Edgar, l’ancien champion des poids plumes Max Holloway, l’ancien champion des poids légers intérimaire Dustin Poirier, l’ancien champion des poids moyens Anderson Silva et le concurrent léger Charles Oliveira.

Âge: 35

Début: UFC 91 le 15 novembre 2008

Nombre de combats: 29

Nombre de victoires: 18

Dos Anjos était dans l’UFC près de sept ans avant de finalement remporter le titre des poids légers. Depuis qu’il a perdu la ceinture, il a passé ses années dans la division des poids mi-moyens, ajoutant encore plus à son total de victoires. Il a eu des résultats difficiles récemment, mais il combat toujours exclusivement la compétition de haut niveau.

Âge: 46

Début: UFC 22 le 24 septembre 1999

Nombre de combats: 25

Nombre de victoires: 18

Autrefois considéré comme le plus grand poids welter de l’histoire du MMA, Hughes a fait ses débuts à l’UFC près de six ans avant tout le monde sur la liste. L’ancien champion poids welter détient toujours une place dans le top 10, cependant, en raison de sa course dominante dans la division de 170 livres au milieu des années 2000.

