10 combattants UFC que nous espérons avoir un grand 2020

Au cours des dernières semaines, nous avons parlé de ce que pourrait arriver en 2020 à l’UFC.

Maintenant, nous faisons une nouvelle liste, cette fois de 10 combattants nous espérons que vous avez une excellente année dans la plus importante compagnie d’arts martiaux mixtes au monde.

10. Max Holloway

Je n’entrerai pas dans la discussion de la décision des juges, mais je ne peux m’empêcher de mentionner dans ce cas, encore une fois, que beaucoup ont vu Max Holloway vaincre Alex Volkanovski pour conserver le Championnat du monde de poids plume UFC. Mais, en dehors de cela, 2020 sera une année différente pour Hawaï, une année qui commence sans titre.

Mais je pense qu’il le récupérera. Il n’est pas clair s’il aura ou non une revanche immédiate (nous pensons qu’il devrait l’avoir) mais j’espère que “Béni” affrontera le champion et le détruira pour revenir s’asseoir sur le trône en tant que roi de 145 livres. Et puis vous devriez voir qui est votre prochain adversaire.