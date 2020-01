12 recettes de whisky appropriées: des boissons mélangées piquantes pour votre soirée de combat UFC 246

Avant l’UFC 246, nous avons reçu de nombreuses recettes de cocktails artisanaux de fantaisie à base de Proper Number Twelve Whisky de Conor McGregor. Et puisque nous n’avions pas de mixologues dans le personnel, nous avons eu la personne avec le foie le plus lourd et un appareil photo, Matt Ryan, qui a essayé de faire certaines de ces boissons que des gens qui ont des coupes de cheveux et des tatouages ​​beaucoup plus frais ont concocté.

Vous voulez faire l’un des cocktails que Matt a fait dans cette vidéo, mais comme une personne et pas une sorte de sauvage avec un attendrisseur à viande? Regardez ci-dessous!

POINÇON APPROPRIÉ

La nôtre est rouge parce que Matt ne peut pas suivre des instructions simples.

Ingrédients:

1 bouteille de whisky n ° 12

1 boîte de 12 oz de limonade

1 tasse de jus de citron frais

250 ml de vin rouge

3 citrons, en rondelles, pour garnir

Mode d’emploi: dans un grand bol à punch, ajouter les douze bons whisky, la limonade et le jus de citron frais. Réfrigérer jusqu’au lendemain. Ajouter de la glace et remuer. Garnir de vin rouge et de tranches de citron pour la garniture.

CHAMP CHAMP TODDY

Créé par Allison Doughty de Distilled NY

Support où Matt a obtenu son mug préféré (ou pour adopter Koko The Wonder Dog): ChowRescuecNY.org

Ingrédients:

2.oz bon n ° 12 whisky irlandais

0,75 oz de jus de citron

.50 sirop de miel

.25 sirop de gingembre

5 oz d’eau chaude

Roue de citron avec clou de girofle

Cannelle rasée sur le dessus

