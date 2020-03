14 combats, 14 arrivées! La retransmission vidéo complète du Bellator 225 sera diffusée sur YouTube à 20 h 00 ET CETTE NUIT

Le Bellator 225 «Mitrione vs Kharitonov 2» a eu lieu le 24 août 2019 à la Webster Bank Arena de Bridgeport, dans le Connecticut. aucun concours en raison d’un coup de pied à l’aine dont Kharitonov n’a pas pu se remettre.

Non seulement ce combat a eu une fin plus définitive la deuxième fois, chaque combat sur la carte a été terminé par KO, TKO ou soumission – un historique de 14 sur 14 invisible à l’époque moderne. Pas un seul combat n’est allé aux juges pour une décision.

Avec une pénurie d’événements MMA à la télévision en raison de la pandémie de coronavirus, quel meilleur moment pour rediffuser une carte passionnante dans son intégralité qu’ici et maintenant? À partir de 20 h HE sur la chaîne YouTube de Bellator et dans le lecteur intégré ci-dessus, vous pouvez regarder une rediffusion gratuite de la carte complète du début à la fin.

