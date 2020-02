14 des meilleurs combattants pour ne jamais gagner un titre UFC

De nombreux combattants de l’UFC ont presque atteint l’objectif ultime du sport, mais n’ont pas réussi. Certains ont connu des séquences de victoires incroyables et n’ont même pas réussi à décrocher un titre. Certains ont obtenu plusieurs opportunités, mais ne pouvaient tout simplement pas tout à fait capitaliser.

Il y a beaucoup de grands combattants qui n’ont pas remporté un titre UFC. Samedi, l’un des incontournables de la division des poids mouches, Joseph Benavidez, obtiendra son troisième crack au titre des 125 livres quand il affrontera Deiveson Figueiredo pour la ceinture vacante à l’UFC sur l’événement principal ESPN + 27.

Devant cette tête d’affiche, nous jetons un coup d’œil à 14 des meilleurs combattants pour ne jamais gagner un titre à l’UFC – proposé par ordre alphabétique; nous vous laissons le soin de débattre de leur classement.

****

Joseph Benavidez

Joseph Benavidez pourrait avoir l’un des meilleurs records de l’UFC de l’histoire, et les choses pourraient changer radicalement samedi pour sa carrière.

Benavidez affrontera Deiveson Figueiredo pour le titre vacant de poids mouche UFC à l’UFC sur ESPN + 27 dans sa troisième tentative pour remporter le titre. Un homme s’est opposé à lui, et c’est l’ancien champion Demetrious Johnson, qui a battu Benavidez deux fois.

Leur première réunion a eu lieu en 2011, lorsque le titre UFC 125 livres a été présenté à la promotion par le biais d’un tournoi de poids mouche. Ils se sont rencontrés en finale pour la ceinture inaugurale et Johnson a devancé de peu Benavidez avec une décision partagée.

Benavidez a remporté trois victoires consécutives, y compris les arrivées de Darren Uyenoyama et Jussier Formiga, pour gagner un autre coup au titre. Mais Johnson a obtenu une victoire beaucoup plus définitive en éliminant Benavidez au premier tour.

Cela a commencé un très long chemin vers le titre pour l’un des meilleurs de la division, qui a de nouveau gagné son chemin vers le sommet. Benavidez a remporté six matchs de suite, mais a subi une blessure au genou qui l’a mis à l’écart pendant plus d’un an. Dix-huit mois plus tard, il a fait son retour contre Sergio Pettis, mais a vu sa séquence de victoires interrompue par une perte de décision partagée.

Benavidez a rapidement rebondi avec trois victoires consécutives contre Alex Perez, Dustin Ortiz et Formiga pour obtenir son troisième tir à l’or des poids mouches.

Benavidez a dû rester patient face à l’incertitude de la division, à la décision surprise de Johnson de passer au ONE Championship et au règne de Henry Cejudo sur deux divisions. Mais l’image du titre est finalement beaucoup plus claire. Après que Cejudo a renoncé au titre des poids mouches, Benavidez, 35 ans, a son dernier tir sur une ceinture de l’UFC.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13… 14.