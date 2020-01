17 meilleurs – mais surtout les pires – films MMA (et une émission de télévision) de tous les temps

Les nominations pour la 92e cérémonie des Oscars ont été annoncées lundi matin, et encore une fois, les films de combat n’ont pas réussi.

La chose la plus proche que les fans d’arts martiaux ont probablement à trouver pour cette année est «Il était une fois à Hollywood». Le joyau de Quentin Tarantino qui se déroule en 1969 Hollywood présente une scène avec Bruce Lee, qui se retrouve dans un bref combat sur un film avec double cascadeur professionnel Cliff Booth, joué par le nominé Brad Pitt. (“Il était une fois à Hollywood” est nominé pour 10 Oscars.)

Ou peut-être que la scène de «1917» dans laquelle le caporal suppléant Schofield (George MacKay) se met à cheval sur un soldat allemand et l’étouffe – littéralement, comme, à mort, pour sauver sa propre vie – compte? (“1917” est également disponible pour 10 Oscars.)

Il y a une grande scène de combat entre Ken Miles (Christian Bale) et Carroll Shelby (Matt Damon) dans “Ford v Ferrari”, et cela implique même une miche de pain Wonder.

Il n’y a pas beaucoup de MMA à mentionner dans les nominés de cette année. Mais ça va. Nous vivrons pour combattre une autre année au cinéma. Et jusque-là, regardons en arrière certains des meilleurs – et des pires – films MMA de tous les temps.

Il n’est peut-être pas surprenant d’entendre que dans l’histoire des films de combat de boxe non purs, il n’y en a pas eu beaucoup qui se disputeraient des distinctions – à moins que nous ne l’ouvrions aux Golden Raspberry Awards (The Razzies), qui honorent les pires réalisations cinématographiques, pour être généreux, chaque année. Vraiment, un seul – notre premier choix – a jamais fait partie de la conversation (et a obtenu un hochement de tête Oscar) pour une partie de son jeu.

Oui, il y a eu des efforts assez terribles – et il semble que ce soient des films qui essayaient de profiter du boom du MMA à la fin de l’ère Chuck Liddell-Tito Ortiz et au début de l’ère Anderson Silva-Georges St-Pierre. Vous vous souvenez de l’époque – vous et tous vos amis portiez des chemises Affliction et TapouT, et si vous l’étiez, vous deviez voir ces films.

Qui sait? Peut-être qu’au fil du temps, certains d’entre eux deviendront si mauvais qu’ils sont en fait bons – comme «Showgirls» ou «Howard the Duck» ou «Superman IV». C’est douteux, mais c’est du MMA – des choses plus étranges ont arrivé.

Jetons un coup d’œil aux meilleurs films MMA (mais surtout aux pires).

(Et si nous en avons laissé de côté, ne soyez pas offensé – ajoutez-les simplement dans les commentaires. Pour mémoire, si un film était purement karaté ou kickboxing ou boxe, etc., nous l’avons laissé de côté – nous cherchons pour des combats d’arts martiaux mixtes de l’ère raisonnablement moderne pour faire la coupe pour cette liste. Désolé, vieux films de Bruce Lee et Jean Claude Van Damme. Nous vous enregistrerons pour une liste différente.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17… 18.