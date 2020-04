220 livres Johny Hendricks trop court pour poids moyen, trop lourd pour poids welter et trop joli pour la boxe à mains nues

L’ancien champion du poids welter de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Johny Hendricks, n’a que 36 ans, ce qui, j’en suis sûr, sonne comme un coup de foudre pour les gars qui participent à la mi-vingtaine, mais considérez que Jorge Masvidal a 35 ans et Stephen Thompson est 37 et les deux combattants sont classés dans le Top 5 de la division.

Hendricks (18-8) s’est séparé de l’UFC après une terrible course de 2-5 entre 2015 et 2017, trois de ces cinq défaites se terminant par un KO brutal. “Bigg Rigg” – qui a concouru à la fois aux poids mi-moyens et moyens – allait plus tard passer au monde de la boxe à mains nues, mais le résultat était toujours le même.

“Je sais que je ne peux plus en faire 170, j’ai eu mon corps arrêté trop de fois”, a déclaré Hendricks à BJPenn.com. «Mais s’ils introduisaient une division de 175 livres, je serais là et je me battrais à nouveau. Je suis trop petit pour être un poids moyen. Comme si je pouvais bien faire au poids moyen, mais ça devrait être de bons matchs pour moi. À 170 ans, je ne peux pas y arriver. “

Le Hendricks de 5’9 ”fait actuellement pencher la balance à 220 livres, mais insiste sur le fait que ce nombre n’est que de cinq à dix livres plus élevé que son poids ambulant quand il concourait au poids welter. «Bigg Rigg» a manqué de poids plusieurs fois au cours de sa carrière à l’UFC, même après avoir grimpé jusqu’à 185 livres.

“Le truc à mains nues, je pensais que je combattrais un bon attaquant mais j’ai affronté six adversaires, mon vol a changé”, a poursuivi Hendricks. «C’était une douleur dans mes fesses. Mais si vous regardez ces gars-là, ils se font beaucoup couper et ils se cassent beaucoup les mains. Je ne veux pas me casser les mains à chaque combat, je ne veux pas me faire couper. Il existe des moyens plus simples de gagner sa vie. »

Et des manières plus dures aussi.